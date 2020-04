Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon reduziu os preços de seus modelos Echo Show, o que significa que você pode manter contato com amigos e familiares com muita facilidade através do Alexa Calling, economizando muito dinheiro no hardware.

O pequeno e brilhante display inteligente Show 5 custará apenas 49,99 libras na Amazon UK. Isso significa uma economia de £ 30 no preço normal de £ 79,99 ou um desconto de 40%.

O Amazon Echo Show 5 é uma versão menor do assistente inteligente Echo Show original com uma tela. Como tal, há suporte completo ao Alexa, por isso possui toda a gama de funções, mas sem ocupar muito espaço. É ideal para uma mesa ou mesa pequena.

A Amazon também reduziu o preço do Echo Show 8, um pouco maior e com melhor qualidade de som. Novamente, você ainda tem toda a funcionalidade do Alexa, portanto, isso responderá a perguntas, controlará sua casa inteligente e tocará sua música, além de oferecer o Alexa Calling.

A Amazon reduziu o preço em £ 60 - uma economia de 50% - no Echo Show 8.

Você também pode fazer chamadas de vídeo pelo Skype ou ouvir Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio e Apple Music e muito mais.

Se você deseja optar pelo maior modelo Echo Show, a versão superior possui uma tela de 10 polegadas. Obviamente, isso oferece muito mais espaço para você ver o que está acontecendo na tela; portanto, pode ser melhor para chamadas de vídeo - e também possui alto-falantes melhores do que os outros dois dispositivos.

O Echo Show 2018 foi reduzido em £ 30, o que representa uma economia de 14% - obviamente não é tão grande quanto os dois modelos menores que a Amazon oferece.

Não temos idéia de quanto tempo essas vendas durarão, então agora é o horário nobre para comprar uma (ou duas).