A Amazon UK está oferecendo ótimos descontos em seus dispositivos Echo durante sua venda de verão, e o mais recente é este negócio no Echo Plus 2. É um ótimo momento para adicionar à sua coleção ou investir em um alto-falante inteligente.

É um roubo.

Entre as vendas da Amazon, há um desconto saudável no mais recente Amazon Echo 2. Esse alto-falante soa bem e parece ótimo. É uma pechincha na melhor das hipóteses, mas com um desconto de £ 70 que o reduz a £ 69,99. Veja este negócio na Amazon UK .

O Amazon Echo Plus 2 foi redesenhado em 2019, melhorando a qualidade do áudio para um som mais rico, enquanto o envolve em tecido para uma aparência mais moderna. Como resultado, o Echo Plus é um ótimo alto-falante, alimentado pelo Alexa, que entrega música, responde às suas solicitações e controla uma ampla variedade de dispositivos domésticos inteligentes.

Ele inclui um controlador Zigbee, para que possa ser emparelhado com alguns dispositivos domésticos inteligentes sem precisar de um hub separado. Ele também possui um sensor de temperatura, para que você possa perguntar qual é a temperatura também.

Há também muita coisa no Echo Dot, diminuindo 25 libras do preço pedido, para que você possa obter uma por 24,99 libras.

O Echo Dot é compacto, mas poderoso, oferecendo a experiência Alexa em um alto-falante compacto que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa. É ideal para expandir a cobertura do Alexa.

Finalmente, o Echo é descontado, embora este não seja o melhor preço que vimos no Echo este ano. Ainda assim, é um desconto saudável de 30 libras no alto-falante inteligente da Amazon, o que significa que você pode comprar uma por 59,99 libras.

Não há como saber por quanto tempo essas transações serão executadas - por isso, se você procura um novo eco, é melhor comprar sem demora.