Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon UK está lançando alguns descontos em seus dispositivos Echo durante a liquidação de verão e vale a pena dar uma olhada neste negócio do Echo Plus 2.

Entre as vendas da Amazon está um desconto saudável no último Amazon Echo Plus 2. Este alto-falante tem um som excelente e uma aparência excelente. É uma pechincha na melhor das hipóteses, mas com um desconto de £ 70, baixando para £ 59,99.

squirrel_widget_145812

O Amazon Echo Plus 2 foi redesenhado em 2019, aumentando a qualidade do áudio para um som mais rico, enquanto o embrulha em tecido para um visual mais moderno. Como resultado, o Echo Plus é um ótimo alto-falante, desenvolvido pela Alexa, que fornecerá música, responderá às suas solicitações e também controlará uma ampla gama de dispositivos domésticos inteligentes.

Inclui um controlador Zigbee, para que possa ser emparelhado com alguns dispositivos domésticos inteligentes sem a necessidade de um hub separado. Ele também tem um sensor de temperatura, então você também pode perguntar qual é a temperatura.

Também há uma grande oferta no Echo Dot, reduzindo £ 20 do preço pedido para que você possa obter um por £ 29,99.

squirrel_widget_145811

O Echo Dot é compacto, mas poderoso, oferecendo a experiência Alexa em um alto-falante compacto que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa. É ideal para expandir a cobertura de Alexa.

Finalmente, o Echo está com desconto, embora este não seja o melhor preço que vimos no Echo este ano. Ainda assim, é um desconto de £ 35 na caixa de som inteligente Amazon, o que significa que você pode comprar uma por £ 54,99.

squirrel_widget_167738

Não há como dizer por quanto tempo esses negócios estarão em execução - então, se você está atrás de um novo Echo, é melhor comprar sem demora.

Escrito por Chris Hall.