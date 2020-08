Obtenha um Amazon Echo Dot e dois meses de Music Unlimited por £ 25

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está atrás de um novo Echo Dot, não há melhor momento para conseguir um do que hoje; a última versão de terceira geração do alto-falante inteligente vem com dois meses de música grátis.

A oferta por tempo limitado dá a você dois meses de Amazon Music Unlimited e um Echo Dot por £ 24,97 ou £ 20,97 se você já tiver Prime. Ele está disponível apenas para novos assinantes do Amazon Music Unlimited e que compram um dispositivo Echo elegível na Amazon.co.uk.

O Echo Dot é uma das formas mais compactas e econômicas de levar um dispositivo Alexa completo para um cômodo da sua casa. E você terá acesso a mais de 60 milhões de músicas sem anúncios para tocar nele - nada mal!

É importante notar que adquirir este negócio significará que você estará pagando pelo Amazon Music Unlimited mensalmente, mas você está livre para cancelar a qualquer momento. Esta oferta em uma das caixas acústicas pequenas e inteligentes mais elegantes do mercado inclui a escolha de uma variedade de cores, incluindo Carvão, Cinza Urze ou Arenito.

Infelizmente, a oferta também não se aplica ao Amazon Echo Dot with Clock .

Veja mais de nossas grandes ofertas de tecnologia

squirrel_widget_145811

Escrito por Rik Henderson e Chris Hall. Edição por Dan Grabham.