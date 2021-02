Como usar o Amazon Alexa para enviar mensagens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alexa já consegue enviar mensagens de texto há alguns anos.

As mensagens podem ser enviadas para o telefone celular do contato, em vez de apenas mensagens para as pessoas por meio do aplicativo Alexa, mas há uma ressalva, que abordaremos em breve.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a funcionalidade de texto de Alexa.

Você precisa de um dispositivo Echo compatível para enviar mensagens. Você também precisa de um dispositivo móvel com o aplicativo Alexa instalado e iOS 10 ou Android 5.1 ou posterior.

Selecione Comunicar no aplicativo Alexa e conceda permissões para chamadas e mensagens quando solicitado. Importe a lista de contatos do seu telefone quando solicitado.

Aproxime-se do seu dispositivo Echo, que deve estar ligado e conectado ao seu Wi-Fi local, e diga: "Envie uma mensagem para [nome do contato]." Depois de confirmar o destinatário, Alexa perguntará o que você deseja enviar e, por fim, enviará o SMS usando seu celular (podem ser aplicadas taxas da operadora).

Você também pode enviar uma mensagem dentro do aplicativo Alexa. Vá para Comunicação, escolha Mensagem e selecione o destinatário na lista de contatos. O destinatário aqui precisará ter um dispositivo Alexa ou o aplicativo Alexa (é quase certo que eles terão os dois em vez de um ou outro, é claro).

Melhor economia do Ring em dezembro de 2020: ofertas baratas em campainhas e câmeras Por Chris Hall · 3 Fevereiro 2021

Escrito por Maggie Tillman e Elyse Betters.