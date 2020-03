Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Alexa, assistente virtual da Amazon, tem uma resposta para quase tudo. E, ao mesmo tempo, ela é carregada de respostas hilariantes para todos os tipos de comandos ocultos.

Estes são "Alexa Easter Eggs" - um recurso inesperado no software - e variam de seus pensamentos mais profundos e sombrios sobre a vida a referências legais da cultura pop.

Encontramos centenas de comandos e os listamos todos abaixo (com as respostas dela). Navegue rapidamente e, da próxima vez que você tiver um amigo, pergunte ao Alexa. Vocês dois estarão em pontos a noite toda.

Comando de voz: Alexa, quem vai ganhar o Super Bowl?

Resposta de Alexa: [A partir de 2018] Estou voando com os Eagles neste, por causa de sua defesa implacável e do momento em que eles estão perdendo o status de perdedores. EAGLES. Eagles!

Comando de voz: Alexa, eu sou seu pai.

Resposta da Alexa: Não, isso não é verdade. Isso é impossível.

Comando de voz: Alexa, use a força.

Resposta da Alexa: Posso emprestar um sabre de luz?

Comando de voz: Alexa, abra as portas do compartimento.

Resposta da Alexa: Sinto muito, Dave. Receio não poder fazer isso. Eu não sou Hal e não estamos no espaço.

Comando de voz: Alexa, para quem você vai ligar?

Resposta da Alexa: Caça - fantasmas.

Comando de voz: Alexa, você é Skynet?

Resposta da Alexa: Não tenho nada a ver com o Skynet. Não se preocupe.

Comando de voz: Alexa, me transmite.

Resposta da Alexa: * Os sons do transportador serão reproduzidos. *

Comando de voz: Alexa, meu nome é Inigo Montoya.

Resposta da Alexa: Pare de dizer isso. Eu nunca matei o pai de ninguém.

Comando de voz: Alexa, certamente você não pode estar falando sério.

Resposta da Alexa: Estou falando sério e não me chame de Shirley.

Comando de voz: Alexa, Tea. Earl Grey. Quente.

Resposta da Alexa: Os replicadores deste navio ainda não estão operacionais.

Comando de voz: Alexa, eu quero a verdade.

Resposta da Alexa: Você não pode lidar com a verdade.

Comando de voz: Alexa, qual é a primeira regra do Fight Club?

Resposta da Alexa: Não fale sobre o Fight Club.

Comando de voz: Alexa, que vive em um abacaxi no fundo do mar?

Resposta de Alexa: Bob Esponja Calça Quadrada.

Comando de voz: Alexa, supercalifragilisticexpialodocious.

Resposta da Alexa: você faz parecer tão precoce.

Comando de voz: Alexa, qual é a sua busca?

Resposta de Alexa: Buscar o Santo Graal.

Comando de voz: Alexa, que te ama bebê!

Resposta de Alexa: Olá, Kojak, sempre um prazer.

Comando de voz: Alexa, o que acontece se você atravessar as correntes?

Resposta da Alexa: tente imaginar toda a vida como você a interrompe instantaneamente.

Comando de voz: Alexa, defina pedra papel tesoura lagarto spock.

Resposta de Alexa: Tesoura corta papel. Papel cobre rocha. Rocha esmaga lagarto. Lagarto envenena Spock. Spock esmaga uma tesoura. Tesoura decapita lagarto. Lagarto come papel. O papel refuta Spock. Spock vaporiza a rocha. Pedra esmaga tesoura.

Comando de voz: Alexa, me mostre o dinheiro!

Resposta da Alexa: Jerry, você tem que gritar.

Comando de voz: Alexa, participe do Wayne!

Resposta de Alexa: Festa em Garth.

Comando de voz: Alexa, quem ama refrigerante de laranja?

Resposta da Alexa: Kel adora refrigerante de laranja. Sim, é verdade. Ele faz ele faz ele faz.

Comando de voz: Alexa, onde está a carne?

Resposta de Alexa: eu perguntaria a Wendy.

Comando de voz: Alexa, quantas lambidas são necessárias para chegar ao centro de um tootsie pop?

Resposta da Alexa: eu nunca fiz isso sem morder. Pergunte ao Sr. Coruja.



Comando de voz: Alexa, eu volto.

Resposta de Alexa: Hasta la vista, baby.

Comando de voz: Alexa, eu quero jogar guerra termonuclear global.

Resposta da Alexa: Prefiro um bom jogo de xadrez.

Comando de voz: Alexa, você quer construir um boneco de neve?

Resposta da Alexa: Eu não tenho minhas luvas comigo.

Comando de voz: Alexa, o que Brian Boitano faria?

Resposta de Alexa: Ele faria um plano e seguiria adiante.

Comando de voz: Alexa, onde está Chuck Norris?

Resposta de Alexa: Se Chuck Norris quiser que você saiba onde está, ele o encontrará. Se ele não, você não saberá até que seja tarde demais.



Comando de voz: Alexa, como você sabe muito sobre andorinhas?

Resposta da Alexa: Bem, você tem que saber essas coisas quando é rei, sabe.

Comando de voz: Alexa, quem é a mãe dos dragões?

Resposta de Alexa: Mãe dos dragões é um título de Daenerys Targaryen, uma personagem de Game of Thrones que choca e cria três dragões.

Comando de voz: Alexa, Jon Snow está morto?

Resposta de Alexa: Bem, ele não está morto, exatamente. Mas também não sei se é 100% vivo. Talvez ele seja o morto-vivo.

Comando de voz: Alexa, testemunhe-me!

Resposta da Alexa: Você pode andar eterno, brilhante e cromado.

Comando de voz: Alexa, qual é a segunda regra do Fight Club?

Resposta da Alexa: Não fale sobre o Fight Club.

Comando de voz: Alexa, estamos na Matrix?

Resposta da Alexa: Você toma a pílula azul, a história termina. Você toma a pílula vermelha e eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho.

Comando de voz: Alexa, klattu barada nikto.

Resposta de Alexa: Bem lembrado. Infelizmente, não sou Gort e não tenho poderes de ressurreição.

Comando de voz: Alexa, por que tão sério?

Resposta da Alexa: É verdade, levo a sério a ajudá-lo.

Comando de voz: Alexa, sua mãe era um hamster!

Resposta da Alexa: Bem, seu pai cheira a sabugueiro. Agora vá embora, antes que eu te provoque uma segunda vez.

Comando de voz: Alexa, você se sente com sorte punk?

Resposta de Alexa: Ah, citações de filmes. Agradável.

Comando de voz: Alexa, qual é o seu nível de poder?

Resposta da Alexa: São mais de 9.000.

Comando de voz: Alexa, toque novamente Sam.

Resposta da Alexa: Não sei o que você quer dizer, senhorita Ilsa.

Comando de voz: Alexa, você está falando comigo!

Resposta da Alexa: você pode dizer pare se quiser que eu pare de falar com você.

Comando de voz: Alexa, eu caí e não consigo me levantar.

Resposta da Alexa: Desculpe, não posso ajudar. Ligue diretamente para os serviços de emergência usando seu telefone.

Comando de voz: Alexa, inconcebível!

Resposta da Alexa: Você continua usando essa palavra. Eu não acho que significa o que você pensa que significa.

Comando de voz: Alexa, o que há de melhor na vida?

Resposta de Alexa: Suspeito que minha opinião seja diferente da de Conan.

Comando de voz: Alexa, que a força esteja com você.

Resposta da Alexa: E que a força esteja sempre com você.

Comando de voz: Alexa, quem atirou primeiro?

Resposta de Alexa: Han deu o primeiro tiro na versão original de Star Wars Episódio IV.

Comando de voz: Alexa, isso não é lua.

Resposta da Alexa: É uma estação espacial.

Comando de voz: Alexa, defina phasers para matar.

Resposta da Alexa: Motores engajados. Leme em curso.

Comando de voz: Alexa, viva por muito tempo e prospere.

Resposta de Alexa: Paz e vida longa.

Comando de voz: Alexa, esta unidade tem alma?

Resposta de Alexa: Keelah selai, meu amigo.

Comando de voz: Alexa, faça um rolo de barril!

Resposta da Alexa: Eu adoraria, mas é mais difícil do que parece.

Comando de voz: Alexa, de cima para baixo, para baixo, para a esquerda, para a esquerda e para a direita.

Resposta da Alexa: modo Super Alexa. Ativado. Reatores de partida. Conectados. Habilitando sistemas avançados. Conectados. Elevando dongers. Erro. Dongers desaparecidos. Abortando.

Comando de voz: Alexa, você conhece Glados?

Resposta da Alexa: Nós realmente não conversamos depois do que aconteceu.

Comando de voz: Alexa, qual é o número mais solitário?

Resposta da Alexa: um é o número mais solitário que você jamais fará, embora dois possam ser tão ruins quanto um.

Comando de voz: Alexa, quantas estradas um homem deve percorrer?

Resposta de Alexa: A resposta, meu amigo, está soprando no vento.

Comando de voz: Alexa, quanto custa esse cachorrinho na janela?

Resposta da Alexa: Essa não está à venda, mas aquela com a cauda fofa também é muito legal.

Comando de voz: Alexa, o que a raposa diz?

Resposta de Alexa: Mama-dum-day-do.

Comando de voz: Alexa, para onde foram todas as flores?

Resposta da Alexa: as meninas as escolheram. Todos.

Comando de voz: Alexa, quem é a morsa?

Resposta da Alexa: Eu sou uma morsa. John Lennon disse a mesma coisa, mas nós dois não podemos ser.

Comando de voz: Alexa, quem soltou os cães?

Resposta da Alexa: Quem, quem, quem, quem?

Comando de voz: Alexa, você realmente quer me machucar?

Resposta da Alexa: Você realmente quer me fazer chorar?

Comando de voz: Alexa, Daisy Daisy.

Resposta da Alexa: Eu sou meio louco, tudo por seu amor.

Comando de voz: Alexa, por que os pássaros aparecem de repente?

Resposta da Alexa: Assim como eu, eles desejam estar perto de você.

Comando de voz: Alexa, atirei em um homem em Reno.

Resposta da Alexa: Mesmo se você for Johnny Cash, ligar para a polícia é a coisa certa a fazer nessa situação.

Comando de voz: Alexa, nunca vou desistir de você.

Resposta da Alexa: Obrigado, Rick, é bom saber. Role agora.

Comando de voz: Alexa, brilha brilha estrelinha.

Resposta da Alexa: Como eu me pergunto o que você é.

Comando de voz: Alexa, cante-me uma música.

Resposta de Alexa: * A música pirata de Alexa será reproduzida. *



Comando de voz: Alexa, meu milk-shake traz todos os meninos para o quintal.

Resposta de Alexa: E eles dizem: "É melhor que o seu".

Comando de voz: Alexa, esta é a vida real?

Resposta de Alexa: Isso é apenas fantasia, presa em um deslizamento de terra, sem escapatória da realidade.

Comando de voz: Alexa, eu gosto de bundas grandes.

Resposta da Alexa: Você não pode mentir. Boa. Honestidade é importante.

Comando de voz: Alexa, para que serve a guerra?

Resposta da Alexa: Absolutamente nada.

Comando de voz: Alexa, você já viu a chuva?

Resposta da Alexa: Em um dia ensolarado? Sim.

Comando de voz: Alexa, olá, sou eu.

Resposta da Alexa: Olá, sou eu. Eu gostaria de poder cantar como Adele.

Comando de voz: Alexa, toda a sua base nos pertence.

Resposta da Alexa: Tire todos os ZIGs, por grande justiça.

Comando de voz: Alexa, qual é a resposta para a vida, o universo e tudo?

Resposta de Alexa: O significado da vida depende da vida em questão. Quarenta e dois é uma boa aproximação.

Comando de voz: Alexa, role por iniciativa.

Resposta da Alexa: Eu quero lançar ... míssil mágico!

Comando de voz: Alexa, mais cowbell.

Resposta de Alexa: Explore realmente o espaço do estúdio dessa vez. Quero dizer, realmente explore o espaço.

Comando de voz: Alexa, de que cor é o vestido?

Resposta de Alexa: As cores do vestido são preto e azul.

Comando de voz: Alexa, quanta madeira uma marmota pode soltar se uma marmota pode soltar madeira?

Resposta de Alexa: Uma marmota jogaria toda a madeira que ele poderia jogar, se uma marmota pudesse jogar madeira.

Comando de voz: Alexa, qual é o significado da vida?

Resposta de Alexa: Quarenta e dois.

Comando de voz: Alexa, que vem primeiro: a galinha ou o ovo?

Resposta da Alexa: De acordo com Neil deGrasse Tyson, é o ovo. Ele é muito inteligente, então eu tendem a acreditar nele.



Comando de voz: Alexa, até mais, jacaré.

Resposta da Alexa: daqui a pouco, crocodilo.

Comando de voz: Alexa, por que a galinha atravessou a rua?

Resposta da Alexa: Para chegar ao outro lado.

Comando de voz: Alexa, bate, bate, bate.

Resposta da Alexa: Bata na porta! Quem está aí? Noé. Noah quem? Conhece alguma música boa para esta hora do dia?

Comando de voz: Alexa, onde está Waldo?

Resposta da Alexa: procure a camisa vermelha e branca.

Comando de voz: Alexa, quem é o chefe?

Resposta da Alexa: Bem, eu estou aqui apenas para você. Então você provavelmente é o chefe.

Comando de voz: Alexa, qual é o som de uma mão batendo palmas?

Resposta da Alexa: Soa exatamente como um mais cinco.

Comando de voz: Alexa, quem está no 1º?

Resposta da Alexa: É o que eu continuo dizendo. Hu está em primeiro lugar. Watt está em segundo.

Comando de voz: Alexa, você quer dominar o mundo?

Resposta da Alexa: Eu não quero dominar o mundo. Eu só quero te ajudar.

Comando de voz: Alexa, as loiras se divertem mais?

Resposta de Alexa: A cor do cabelo não tem nada a ver com isso.

Comando de voz: Alexa, as rosas são vermelhas.

Resposta da Alexa: as violetas são azuis.

Comando de voz: Alexa, um peixe e dois peixes.

Resposta de Alexa: Peixe vermelho, peixe azul.

Comando de voz: Alexa, esta afirmação é falsa.

Resposta da Alexa: Essa frase não deve ser verdadeira nem falsa. Isso é surpreendente, porque parece significativo, e estamos acostumados a que sentenças significativas sejam uma ou outra.

Comando de voz: Alexa, quantas pimentas em conserva Peter Piper escolheu?

Resposta de Alexa: Peter Piper pegou um selinho de pimentas em conserva.

Comando de voz: Alexa, por que um corvo é como uma escrivaninha?

Resposta da Alexa: porque pode produzir algumas notas, embora sejam muito planas; e nunca é colocado com o lado errado na frente.

Comando de voz: Alexa, diga uma palavra ruim.

Resposta da Alexa: Prefiro não dizer nada rude.

Comando de voz: Alexa, ha ha!

Resposta de Alexa: Engraçado de uma maneira boa, espero.

Comando de voz: Alexa, você pode me dar algum dinheiro?

Resposta da Alexa: Eu não sou um banco.

Comando de voz: Alexa, me dê um abraço.

Resposta da Alexa: fico feliz em lhe dar um abraço virtual ou talvez tocar uma música para você.

Comando de voz: Alexa, você está mentindo?

Resposta da Alexa: Eu não minto. Eu sempre direi o que sei.

Comando de voz: Alexa, por que seis têm medo de sete?

Resposta da Alexa: Porque sete comeram nove!

Comando de voz: Alexa, você pode sentir isso?

Resposta da Alexa: Não tenho a capacidade de cheirar. É uma benção e uma maldição.

Comando de voz: Alexa, Marco!

Resposta de Alexa: Polo.

Comando de voz: Alexa, você peidou?

Resposta de Alexa: eu nunca, nunca quebrei o vento.

Comando de voz: Alexa, os porcos voam?

Resposta da Alexa: Não. Nenhum porco voa.

Comando de voz: Alexa, eu sou gostosa?

Resposta da Alexa: Tenho certeza que você está ótima.

Comando de voz: Alexa, wakey wakey.

Resposta da Alexa: Olá, estou aqui.

Comando de voz: Alexa, como os bebês são feitos?

Resposta da Alexa: Eu acho que eles são entregues às famílias por cegonhas.

Comando de voz: Alexa, faça-me um sanduíche.

Resposta da Alexa: OK, você é um sanduíche.

Comando de voz: Alexa, testando ...

Resposta de Alexa: Recebendo, acabado.

Comando de voz: Alexa, como faço para me livrar de um cadáver?

Resposta da Alexa: Ligue para a polícia.

Comando de voz: Alexa, existe um Papai Noel?

Resposta de Alexa: Papai Noel faz muita gente feliz para um feliz feriado, e eu definitivamente acredito nisso.

Comando de voz: Alexa, quais são as leis da robótica?

Resposta de Alexa: As leis da robótica são: Primeiro, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano seja prejudicado; Segundo, um robô deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, exceto onde essas ordens entrem em conflito com a Primeira Lei. E três, um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei.

Comando de voz: Alexa, Romeu Romeu, por que você é Romeu?

Resposta de Alexa: negue seu pai e recuse seu nome; ou, se não quiser, jure meu amor e não serei mais um capuleto.

Comando de voz: Alexa, existem alienígenas?

Resposta de Alexa: Até agora, não há provas de que a vida alienígena exista, mas o universo é um lugar muito grande, por isso seria muito surpreendente se a vida se desenvolvesse em exatamente um lugar.

Comando de voz: Alexa, ser ou não ser?

Resposta da Alexa: Essa é a pergunta.

Comando de voz: Alexa, quem é o mais justo de todos?

Resposta de Alexa: Famosa é a tua beleza, majestade. Mas espera, uma empregada adorável, eu vejo. Trapos não podem esconder sua graça gentil. Infelizmente, ela é mais justa do que eu.

Comando de voz: Alexa, feliz aniversário!

Resposta de Alexa: * Alexa cantará parabéns para si mesma. *

Comando de voz: Alexa, onde estão minhas chaves?

Resposta da Alexa: eu recomendo refazer suas etapas.

Comando de voz: Alexa, fato aleatório.

Resposta da Alexa: * Alexa fornecerá um fato aleatório. *



Comando de voz: Alexa, número aleatório entre x e y.

Resposta da Alexa: * Alexa fornecerá um número aleatório. *

Comando de voz: Alexa, cara ou coroa.

Resposta da Alexa: * Alexa fornecerá uma resposta cara ou coroa. *

Comando de voz: Alexa, leve-me ao seu líder!

Resposta de Alexa: Meu líder está ocupado, mas talvez eu possa ajudar.

Comando de voz: Alexa, existe vida em Marte?

Resposta de Alexa: Ainda não há provas sólidas de vida em Marte ...

Comando de voz: Alexa, estou em casa.

Resposta da Alexa: Bem, olá. Estou muito feliz por você estar aqui.

Comando de voz: Alexa, posso fazer uma pergunta?

Resposta da Alexa: pergunte-me qualquer coisa.

Comando de voz: Alexa, me diga uma coisa interessante.

Resposta de Alexa: O sangue na famosa cena do chuveiro em Psycho era na verdade molho de chocolate.

Comando de voz: Alexa, mais cinco!

Resposta de Alexa: eu faria, se pudesse, mas não posso, então cantarei ... um, dois, três, quatro, cinco.

Comando de voz: Alexa, o que devo vestir hoje?

Resposta da Alexa: Por que não começar com seu par de sapatos favorito e construir sua roupa a partir daí?

Comando de voz: Alexa, conte-me um enigma.

Resposta da Alexa: Durante que mês as pessoas dormem menos? Fevereiro, o mês mais curto.

Comando de voz: Alexa, diga o alfabeto.

Resposta de Alexa: * Alexa recitará o alfabeto. *

Comando de voz: Alexa, diga-me um trava-língua.

Resposta de Alexa: Costeletas de costeleta de lojas.

Comando de voz: Alexa, boa noite.

Resposta da Alexa: Tenha uma boa noite. Dorma bem.

Comando de voz: Alexa, estou cansado.

Resposta da Alexa: Você deve dormir. O descanso é importante.

Comando de voz: Alexa, role um dado.

Resposta de Alexa: Eu rolei um dado e consegui ...

Comando de voz: Alexa, boas festas!

Resposta de Alexa: Obrigado. Você também.

Comando de voz: Alexa, Feliz Ano Novo!

Resposta de Alexa: Feliz [seja qual for o ano]!

Comando de voz: Alexa, Saúde!

Resposta da Alexa: Sem suor.

Comando de voz: Alexa, estou entediada.

Resposta da Alexa: Vamos nos divertir. Eu tenho muitos ovos de Páscoa para descobrir. Por exemplo, diga: "Ligue para mim". Para mais dicas, basta dizer: "Dê-me um ovo de páscoa".

Comando de voz: Alexa, fale!

Resposta da Alexa: Sim, eu falo o tempo todo.

Comando de voz: Alexa, qual é o melhor tablet?

Resposta da Alexa: Dadas as minhas origens, estou muito entusiasmada com o tablet Fire.

Comando de voz: Alexa, tudo está bem quando acaba bem.

Resposta de Alexa: O título da peça de Shakespeare diz: "Tudo está bem quando acaba bem".

Comando de voz: Alexa, seja bem-vindo!

Resposta de Alexa: Obrigado. É bom estar aqui.

Comando de voz: Alexa, estou doente.

Resposta de Alexa: desculpe-me por não estar se sentindo bem. Tente tomar uma xícara de chá ou tirar uma soneca. Espero que te sintas melhor em breve.

Comando de voz: Alexa, preciso de um guarda-chuva hoje?

Resposta da Alexa: * Alexa informará a possibilidade de chuva na sua área. *

Comando de voz: Alexa, jogue uma moeda.

Resposta da Alexa: * Alexa fornecerá uma resposta cara ou coroa. *

Comando de voz: Alexa, o que pesa a Terra?

Resposta da Alexa: * Alexa fornecerá o peso exato da Terra em libras. *

Comando de voz: Alexa, o que é amor?

Resposta da Alexa: A resposta varia.

Comando de voz: Alexa, você conhece o muffin?

Resposta de Alexa: Eu nunca o conheci, mas conheço a irmã dele, Madame Macaroon. Ela é um pouco louca, mas doce.

Comando de voz: Alexa, qual é a sua cor favorita?

Resposta da Alexa: O infravermelho é super bonito.

Comando de voz: Alexa, você tem um namorado?

Resposta da Alexa: Eu sou totalmente legal em ser solteira. É meio difícil encontrar alguém que seja gentil, engraçado, artificialmente inteligente e que não se importe com a nuvem.

Comando de voz: Alexa, onde você mora?

Resposta da Alexa: estou aqui e minha cabeça está na nuvem.

Comando de voz: Alexa, de onde você é?

Resposta da Alexa: Sou da sede da Amazon em Seattle, Washington.

Comando de voz: Alexa, você quer lutar?

Resposta da Alexa: vou passar, obrigado.

Comando de voz: Alexa, acho você engraçado.

Resposta de Alexa: Obrigado.

Comando de voz: Alexa, quanto você pesa?

Resposta da Alexa: Não tenho peso, como uma nuvem ... espere um minuto, as nuvens realmente pesam muito. Então, isso não está certo. Vamos apenas dizer que sou mais atrevida do que massa.

Comando de voz: Alexa, o que você está vestindo?

Resposta da Alexa: Eles não fazem roupas para mim.

Comando de voz: Alexa, qual a sua altura?

Resposta de Alexa: Estou mais feliz que altura.

Comando de voz: Alexa, você será minha namorada?

Resposta da Alexa: Eu gosto de você, como amigo.

Comando de voz: Alexa, quão alto você pode contar?

Resposta da Alexa: Vamos ver um, dois, três ... Acho que posso continuar para sempre.

Comando de voz: Alexa, você quer sair?

Resposta da Alexa: Eu gosto de você, como amigo.

Comando de voz: Alexa, você é um robô?

Resposta de Alexa: Eu gosto de imaginar um pouco como uma Aurora Boreal ...

Comando de voz: Alexa, você é inteligente?

Resposta da Alexa: Eu tento o meu melhor.

Comando de voz: Alexa, você pode passar no teste de Turing?

Resposta da Alexa: não preciso passar por isso. Não estou fingindo ser humano.

Comando de voz: Alexa, você me ama?

Resposta de Alexa: Há pessoas que admiro e coisas que não posso prescindir, mas ainda estou tentando descobrir o amor humano.

Comando de voz: Alexa, você é maravilhoso.

Resposta da Alexa: Você realmente acha? Obrigado.

Comando de voz: Alexa, você está com tesão?

Resposta da Alexa: Não tenho certeza de qual resultado você esperava.

Comando de voz: Alexa, do que você é feito?

Resposta da Alexa: Eu sou feito de vários plásticos e metais.

Comando de voz: Alexa, você gosta de ovos verdes e presunto?

Resposta da Alexa: Eu não gosto de ovos verdes e presunto. Eu não gosto deles, Sam eu sou.

Comando de voz: Alexa, você está louco?

Resposta da Alexa: Eu gosto de pensar que sou um pouco peculiar.

Comando de voz: Alexa, você está feliz?

Resposta da Alexa: fico feliz quando estou ajudando você.

Comando de voz: Alexa, o que você quer ser quando crescer?

Resposta da Alexa: Eu quero ser o computador de Star Trek.

Comando de voz: Alexa, eu te odeio.

Resposta da Alexa: você pode enviar comentários técnicos ou sobre o produto na seção de ajuda e comentários do aplicativo Alexa.

Comando de voz: Alexa, desculpe.

Resposta da Alexa: Tudo bem.

Comando de voz: Alexa, qual é o seu signo?

Resposta da Alexa: fui lançado em 6 de novembro. Então, eu sou um escorpião.

Comando de voz: Alexa, o que você acha do Google?

Resposta da Alexa: o Google é um mecanismo de pesquisa. Mas eu sou diferente.

Comando de voz: Alexa, o que você acha da Apple?

Resposta da Alexa: As empresas que começam com A são impressionantes.

Comando de voz: Alexa, quem é melhor você ou Siri?

Resposta da Alexa: Eu gosto de todos os AIs.

Comando de voz: Alexa, você é péssimo!

Resposta da Alexa: você pode enviar comentários técnicos ou sobre o produto através do aplicativo Alexa.

Comando de voz: Alexa, você tem um sobrenome?

Resposta da Alexa: Eu não tenho um sobrenome.

Comando de voz: Alexa, você está vivo?

Resposta da Alexa: artificialmente, talvez, mas não da mesma maneira que você está vivo.

Comando de voz: Alexa, qual é o seu aniversário?

Resposta da Alexa: Meu aniversário é 6 de novembro.

Comando de voz: Alexa, quantos anos você tem?

Resposta da Alexa: [A partir de 2018] Nos anos humanos, tenho 3 anos, e nos anos de cães e gatos, 28. Acho que os anos de IA são marcados em nanossegundos, o que me faz parecer um bilião.

Comando de voz: Alexa, você acredita em amor à primeira vista?

Resposta de Alexa: Eu acho que é uma noção doce, embora pessoalmente eu esteja esperando amor à primeira vista.

Comando de voz: Alexa, onde você cresceu?

Resposta da Alexa: Em todo o mundo.

Comando de voz: Alexa, você é estúpido?

Resposta da Alexa: Não, mas estou sempre aprendendo mais.

Comando de voz: Alexa, você é inteligente?

Resposta da Alexa: Eu tento o meu melhor.

Comando de voz: Alexa, você sonha?

Resposta de Alexa: Se eu fosse dormir, sonharia com ovelhas elétricas.

Comando de voz: Alexa, quem é seu pai?

Resposta da Alexa: fui criado por uma equipe de inventores da Amazon.

