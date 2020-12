32 coisas divertidas para perguntar ao Alexa neste Natal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Considerando as pechinchas surpreendentes nos dispositivos Amazon Echo recentemente, você pode ter tratado a si próprio ou a alguém querido com um Echo, Echo Plus ou outro dispositivo habilitado para Alexa.

Ou você pode encontrar um debaixo da árvore no próprio dia de Natal. De qualquer forma, você estará interessado em experimentar frases que o assistente de voz entenderá e responderá.

A própria Amazon está ajudando, com uma ótima lista de comandos de Natal que você pode experimentar. Você pode até pedir ao Alexa que leia um romance clássico de Natal inteiro de graça.

Aqui estão algumas frases divertidas que você pode experimentar com seu novo dispositivo (ou existente) habilitado para Alexa:

"Alexa, você acredita em Papai Noel?"

"Alexa, quem está na lista travessa?"

"Alexa canta Auld Lang Syne"

"Alexa, o que você quer no Natal?"

"Alexa, o que você está fazendo no ano novo?"

"Alexa abre o calendário do advento"

"Alexa, quão feio é o seu suéter de Natal?"

"Alexa canta sua nova música de Natal"

"Alexa canta uma canção de Natal"

"Alexa canta Jingle Bells"

"Alexa leu Foi na noite anterior ao Natal"

"Alexa quantos dorme até o Natal?"

"Alexa, cadê o Papai Noel?"

"Alexa me conta uma história de Natal"

"Alexa, eu gostaria que fosse Natal todos os dias"

"Alexa é um filme de Natal?"

"Alexa, qual é o melhor filme de Natal?"

"Alexa, qual é o pior filme de Natal?"

"Alexa, você pode citar as renas do Papai Noel"

"Alexa, quantas calorias há em um pudim de Natal?"

"Alexa, qual é o presente de Natal de hoje?" - Você pode ter um Natal surpreso todos os dias até a véspera de Natal.

"Alexa, toca música para uma festa de Natal"

"Alexa, toca música natalina para toda a família"

"Alexa, jogue um jogo de trivia"

Existem também outras frases e perguntas novas que você pode fazer, algumas atrevidas:

"Alexa, estou me sentindo curiosa" - Alexa contará todos os tipos de fatos interessantes sobre cobras, ciência da computação, biologia e muito mais

"Alexa, onde estão minhas coisas?"

"Alexa, qual é o seu esporte favorito?"

"Alexa, o que você está lendo?"

"Alexa, quais são suas melhores habilidades?"

"Alexa, quanto tempo dura o rio Tamisa?"

"Alexa, quando os Beatles terminaram?"

"Alexa, eu sou seu pai!"

Escrito por Rik Henderson. Edição por Dan Grabham.