Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você sabia que pode usar o Amazon Alexa para ligar e enviar mensagens a outras pessoas?

O recurso de chamada e mensagens Alexa da Amazon é tecnicamente chamado de chamada Alexa para Alexa. Ele permite que você faça e receba chamadas, além de enviar mensagens entre dispositivos Echo , o aplicativo Amazon Alexa para iOS e Android e tablets Fire . É uma maneira legal de entrar em contato com familiares e amigos. A melhor parte? O recurso é totalmente gratuito, pois funciona via Wi-Fi na maioria dos dispositivos Echo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso e como funciona.

squirrel_widget_167746

Tecnicamente chamado de chamada e mensagem de Alexa para Alexa, o recurso gratuito foi introduzido pela primeira vez no Amazon Echo Show . Mas a Amazon queria estender essa funcionalidade para outros dispositivos Echo, por isso desenvolveu o que chamamos agora de "chamada Alexa" ou "chamada e mensagem Alexa". Funciona com dispositivos Echo compatíveis e com o aplicativo Alexa para iOS ou Android. Também funciona com os tablets Fire da Amazon .

Não apenas você pode fazer uma chamada usando o recurso, mas também pode deixar uma mensagem de voz ou enviar uma mensagem baseada em texto. A melhor parte do recurso é que ele é gratuito, pois funciona através de Wi-Fi (ou dados móveis no seu telefone), para que você não precise investir em um plano de conversação.

Você precisa de uma conta Amazon , um número de telefone celular e o aplicativo Alexa em um dispositivo executando Android 5.0 (ou superior), iOS 9.0 (ou superior) ou em um tablet Android Fire. Tudo deve ser configurado usando o aplicativo Alexa, pois ele precisa verificar seu número e sincronizar seus contatos. O recurso também funciona com todos os dispositivos de eco atuais; portanto, se você possui um ponto ou eco, pode ligar ou enviar uma mensagem para outros usuários de eco e vice-versa.

Amazon Echo

Amazon Echo Dot

Amazon Echo Show

Amazon Echo Spot

Amazon Echo Plus

Outros dispositivos Amazon Echo

Aplicativo Amazon Alexa (no tablet Android, iOS ou Fire)

Nota: O Echo Auto, Echo Buds e Echo Frames usam chamadas por celular como padrão, em vez do recurso de chamadas e mensagens Alexa da Amazon.

squirrel_widget_148875

Você pode fazer os seguintes tipos de chamadas:

Chamadas de Alexa para Alexa: faça e receba chamadas entre dispositivos Echo compatíveis (ou o aplicativo Amazon Alexa, mais sobre isso abaixo). Você pode entrar em contato com qualquer pessoa da lista de contatos do seu telefone móvel que tenha um dispositivo Echo compatível e que também tenha se inscrito no Alexa Calling.

faça e receba chamadas entre dispositivos Echo compatíveis (ou o aplicativo Amazon Alexa, mais sobre isso abaixo). Você pode entrar em contato com qualquer pessoa da lista de contatos do seu telefone móvel que tenha um dispositivo Echo compatível e que também tenha se inscrito no Alexa Calling. Chamadas móveis ou fixas : você pode ligar para a maioria dos números móveis ou fixos no Reino Unido, EUA, Canadá e México a partir de um dispositivo Echo compatível, usar o Alexa para alcançar os números suportados salvos na lista de contatos do seu celular ou, digitar o número desejado chamar.

você pode ligar para a maioria dos números móveis ou fixos no Reino Unido, EUA, Canadá e México a partir de um dispositivo Echo compatível, usar o Alexa para alcançar os números suportados salvos na lista de contatos do seu celular ou, digitar o número desejado chamar. Chamada de aplicativo Alexa: com o aplicativo Amazon Alexa em seu smartphone Android ou iOS (não disponível em um tablet), você pode fazer chamadas para números fixos ou móveis nos EUA, Canadá e México. Isso permite que você faça e receba chamadas entre qualquer pessoa da lista de contatos do telefone que tenha o aplicativo Alexa ou um dispositivo Echo compatível e que também tenha se inscrito no Alexa Calling and Messaging.

com o aplicativo Amazon Alexa em seu smartphone Android ou iOS (não disponível em um tablet), você pode fazer chamadas para números fixos ou móveis nos EUA, Canadá e México. Isso permite que você faça e receba chamadas entre qualquer pessoa da lista de contatos do telefone que tenha o aplicativo Alexa ou um dispositivo Echo compatível e que também tenha se inscrito no Alexa Calling and Messaging. Chamadas internacionais: você pode fazer e receber chamadas internacionais entre dispositivos Echo compatíveis e o aplicativo Amazon Alexa. Certifique-se de que o contato que você deseja alcançar esteja em um local que também suporte o Alexa Calling, se inscreva no Alexa Calling and Messaging e esteja listado na sua lista de contatos no aplicativo Amazon Alexa.

Nota: O Alexa não suporta chamadas para números de serviço de emergência ("911"), números com tarifa premium (números "1-900"), números de três dígitos ou códigos de discagem abreviados, números internacionais (fora dos EUA, Reino Unido, Canadá e México) e números de discagem por letra ("1-800-FLOWERS").

Para começar a ligar para o Alexa, você precisa se inscrever:

Abra o aplicativo Amazon Alexa (no seu telefone iOS ou Android compatível). Abra a guia Comunicar no menu inferior. Siga as instruções na tela para inserir e verificar as informações do seu telefone.

Portanto, conforme listado acima, baixe o aplicativo Amazon Alexa, abra o aplicativo e selecione o ícone Comunicar na tela inicial. Você precisa confirmar seu nome, ativar o acesso aos seus contatos e verificar seu número de telefone por SMS. O Alexa também usa o catálogo de endereços do telefone para encontrar pessoas que tenham o aplicativo Amazon Alexa com o Alexa Calling ativado, para que você possa chamá-los dessa maneira também.

Para adicionar ou editar contatos para o Alexa Calling, atualize o catálogo de endereços local do seu telefone e abra o aplicativo Amazon Alexa. Os contatos do seu catálogo de endereços que também usam o Alexa Calling aparecerão automaticamente na lista "Contatos" do aplicativo, com os mesmos nomes do seu catálogo de endereços.

Para iniciar uma chamada em um dispositivo Echo compatível, basta pedir ao Alexa para ligar para a pessoa ou o contato que você deseja alcançar pelo nome. Você também pode discar números diretamente, dizendo cada dígito (incluindo o código de área) do número que deseja chamar. Lembre-se de que o Alexa usa perfis de voz para determinar quem está fazendo uma ligação. Se você possui um perfil de voz e o Alexa é capaz de reconhecer sua voz, sua lista de contatos é usada automaticamente.

Você pode ligar para um contato através do aplicativo Alexa. Basta selecionar o ícone Comunicar na tela inicial, toque no ícone Contato no canto superior e toque em um contato. Você pode fazer sua ligação. Para ligar para o seu eco, diga "Alexa, ligue para [nome do contato]". Você precisará dizer o nome exatamente como ele aparece no seu aplicativo Alexa. Quando você liga para alguém, ele toca no aplicativo Alexa e no dispositivo Echo.

Todas as chamadas ou mensagens recebidas também são enviadas para o aplicativo Alexa e dispositivos Echo. Seus dispositivos Echo tocarão um alarme, enquanto seu aplicativo Alexa exibirá uma notificação. Basta dizer "Atender" ou atender do seu telefone para aceitar a chamada. Como alternativa, você pode dizer "Ignorar" ou ignorá-lo no seu telefone. Quando você deseja encerrar uma chamada, pode dizer "Desligar" ou tocar no botão Encerrar no seu telefone.

Enquanto uma chamada estiver ativa, as luzes do seu dispositivo Echo acenderão em verde.

Aqui estão alguns comandos Alexa que você pode dizer:

Faça uma chamada para outro dispositivo Echo: "Alexa, ligue (Corey)".

"Alexa, ligue (Corey)". Faça uma chamada para um número de celular ou telefone fixo salvo em seus contatos: "Alexa, ligue para (John) móvel" ou "Alexa, ligue para (Chris) no telefone de casa" ou "Alexa, ligue para (Brandon) no trabalho" ou "Alexa , ligue para o escritório da (mãe) ".

"Alexa, ligue para (John) móvel" ou "Alexa, ligue para (Chris) no telefone de casa" ou "Alexa, ligue para (Brandon) no trabalho" ou "Alexa , ligue para o escritório da (mãe) ". Disque um número de celular ou telefone fixo: "Alexa, ligue para [número]".

"Alexa, ligue para [número]". Controle o volume da chamada: "Alexa, aumente / diminua o volume".

"Alexa, aumente / diminua o volume". Desligue / encerre a ligação: "Alexa, desligue" ou "Alexa, encerre a ligação".

"Alexa, desligue" ou "Alexa, encerre a ligação". Atenda a chamada: basta dizer "Atender".

basta dizer "Atender". Ignorar a chamada: basta dizer "Ignorar".

Atualmente, o Alexa não suporta chamadas de entrada de telefones móveis ou fixos. No entanto, quando uma chamada é recebida de um contato Alexa que possui um dispositivo de eco suportado, a luz em todos os seus dispositivos de eco suportados pisca em verde e o Alexa anuncia quem está ligando. Se você estiver usando o aplicativo Amazon Alexa ou um dispositivo com uma tela, o cartão de contato do chamador será exibido, com as opções Responder e Ignorar para selecionar.

As luzes do seu eco permanecerão verdes sempre que uma ligação for conectada, mas se você já estiver em uma ligação e outra ligação for recebida, a nova ligação será enviada automaticamente para outro dispositivo compatível em sua casa.

squirrel_widget_145811

Para ligar para seus contatos e números de telefone fixo e móvel suportados:

Abra o aplicativo Amazon Alexa no seu telefone. Selecione Comunicar na barra de navegação inferior. Selecione o botão Ligar na parte superior. Selecione o contato que você deseja alcançar e selecione o número ou a chamada de áudio ou vídeo do Alexa. Se você estiver usando um dispositivo com uma tela (como Echo Show ou Echo Spot), verá a opção de iniciar uma vídeo chamada. Para encerrar a chamada, selecione o botão Encerrar na tela.

As mensagens de voz são como mensagens de voz. Para enviar uma mensagem de voz com o aplicativo Alexa, selecione o ícone Comunicar. Você pode escolher uma conversa existente ou tocar no ícone Mensagem na parte superior da tela do Comunicar. Em seguida, toque no botão azul do microfone na parte inferior da tela para enviar uma nova mensagem de voz. Ele será enviado para o aplicativo Alexa do seu amigo e o dispositivo Echo.

Para enviar uma mensagem de voz com um dispositivo Echo, diga "Alexa, envie uma mensagem para [nome do contato]". Para acessar suas mensagens de voz, vá para a tela Comunicar do aplicativo Alexa ou diga ao seu Echo: "Alexa, toque minhas mensagens".

Para enviar uma mensagem de texto com o aplicativo Alexa, é basicamente o mesmo procedimento acima. Selecione o ícone Comunicar, depois escolha uma conversa existente ou toque no ícone Mensagens na parte superior. Você verá uma tela onde poderá enviar uma nova mensagem de texto. Seu texto será enviado ao aplicativo Alexa ou dispositivo Echo do seu amigo e eles também receberão uma notificação.

Se você deseja impedir o Alexa de alertá-lo sobre chamadas e mensagens, ative Não perturbe. Diga: "Alexa, não me perturbe". Você também pode agendar Não perturbe no aplicativo Alexa (Configurações> Todos os dispositivos> Selecione seu dispositivo> Não perturbe> Programado).

O Drop In é um recurso que pode ser usado com o Echo Show ou Echo Spot. A Amazon diz que, na maioria dos casos, você provavelmente prefere usar chamadas de vídeo, mas o Drop In também está disponível para que você possa facilmente entrar com um parente idoso ou verificar uma câmera no berçário. Você não precisará ligar para outra pessoa, mas pode simplesmente acessar a câmera em outro dispositivo Echo Show.

Você pode escolher em quais dispositivos Echo o Drop In está disponível e os contatos que podem ter os privilégios de participar. Se desejar, você pode optar por não permitir que ninguém o restrinja à sua casa, por exemplo. Para saber como configurar e usar o Drop In, clique aqui.

Com o Alexa Announcements, você pode solicitar ao Alexa que faça anúncios em todos os dispositivos Echo compatíveis em sua casa. Pense nisso como um interfone unidirecional. As pessoas próximas a um eco em sua casa ouvirão um pequeno sinal sonoro para indicar que há um anúncio recebido e, em seguida, o anúncio será reproduzido na voz de quem estiver fazendo o anúncio. Legal certo?

Para criar um Anúncio do Alexa, basta dizer "Alexa, anunciar" e depois dizer o seu anúncio em voz alta. Você também pode dizer "Alexa, transmissão" e, novamente, aderir à sua mensagem de voz no final. Então, por exemplo, você pode dizer: "Alexa, transmita o filme está começando." Todos em sua casa ao alcance de um dispositivo Echo ouvirão um sinal sonoro seguido por você dizendo: "o filme está começando".

No aplicativo Alexa do seu telefone, você também pode ir para Comunicar na barra de navegação inferior e selecionar o botão Anúncios na parte superior para iniciar uma transmissão. Você terá a opção de digitar ou falar seu anúncio em voz alta, e ele será reproduzido instantaneamente em seus dispositivos.

Sim. Você pode usar o Alexa ligando para números de telefone fixo, desde que estejam conectados a um hub acessório do Amazon Echo Connect, ou você pode ligar para qualquer pessoa da lista de contatos do seu telefone gratuitamente, se também tiver o aplicativo Alexa instalado em seu smartphone ou tablet.

Você pode usar o acessório Echo Connect da Amazon com um dispositivo Echo suportado para fazer e receber chamadas telefônicas através do seu serviço de telefone residencial. A Amazon não cobra que você faça ou receba uma ligação com o Echo Connect, embora você ainda precise comprar um telefone fixo residencial ou um pacote VoIP do seu provedor de telecomunicações local. Veja como o acessório funciona e o que você precisa para que ele funcione.

squirrel_widget_148825

Se você deseja usar o Echo Connect para fazer e receber chamadas por meio do seu próprio serviço de telefone residencial, precisará de três coisas: Um telefone fixo ou VoIP, um dispositivo de eco compatível (como Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, ou Echo Show) e o aplicativo Amazon Alexa em seu dispositivo móvel. Isso permite que o Alexa fique sincronizado com o catálogo de endereços do seu telefone, para que possa ligar para as pessoas e anunciar quem está ligando).

Você deve conectar o Echo Connect à sua linha telefônica e sincronizar seus contatos com o aplicativo Amazon Alexa no seu telefone. Você também precisará usar o aplicativo Amazon Alexa para descobrir e configurar o seu Echo Connect no seu dispositivo Echo compatível, para que você possa simplesmente solicitar ao Alexa (através do seu dispositivo Echo) para ligar para um contato ou um número usando o seu serviço de telefone residencial. Mole-mole.

Abra o aplicativo Amazon Alexa e inscreva-se no Alexa Calling and Messaging. Ligue o Echo Connect. Primeiro, conecte o adaptador de energia incluído no Echo Connect e depois na tomada. A luz do LED de energia na parte superior ficará acesa quando houver energia. Conectar eco Conecte a uma tomada de telefone. Você precisa conectar uma extremidade do cabo telefônico incluído na parte traseira do Echo Connect e, em seguida, conectar a outra extremidade a uma tomada de telefone padrão (para serviço de telefone fixo) ou a um roteador Wi-Fi (para telefone digital). serviço telefônico analógico (para serviço de telefone VoIP) Se você deseja compartilhar uma tomada de telefone entre o Echo Connect e um telefone, use o divisor incluído. Você pode conectar o divisor ao seu Echo Connect. Uma porta do divisor será conectada a uma tomada de telefone (na parede, adaptador VoIP ou roteador) e a porta restante será conectada ao seu telefone residencial. Configuração completa de Wi-Fi no aplicativo Amazon Alexa.