Dobrando no Alexa: como usar vários dispositivos Amazon Echo juntos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Echo começou da melhor maneira, estabelecendo-se como um dos dispositivos domésticos inteligentes mais quentes, auxiliado pelo menor Echo Dot, um companheiro capaz que traz suas habilidades conectadas em um pacote menor. A Amazon não diminuiu a velocidade, expandindo sua gama de alto-falantes - bem como as funções que eles oferecem.

Estamos mergulhando em como é viver com Alexa em vários dispositivos, com vários Echo ou vários Dots espalhados pela sua casa e se há algum grande benefício. Com o Prime Day se aproximando rapidamente , com certeza haverá algumas ofertas em dispositivos Echo.

Adicionar um novo Eco ou Ponto à sua casa é simples, seguindo as mesmas etapas de quando você configurou seu primeiro dispositivo. Abra o aplicativo Alexa, toque no ícone de dispositivos na barra inferior e, em seguida, no ícone "+" no canto superior direito. Em seguida, siga o processo como fez antes. (Você pode obter o mesmo resultado com sua conta Alexa em um PC de mesa, se preferir, na seção de configurações.)

squirrel_widget_145811

É realmente tão simples quanto isso. Ao se vincular a uma conta existente, ele adota as habilidades do (s) dispositivo (s) existente (s), portanto, não há necessidade de configurar todos os elementos individuais novamente.

A próxima decisão é onde colocar seu novo Echo. A Amazon construiu o Echo para ser inteligente o suficiente para responder aos seus comandos na sala. Os dispositivos fazem uso da "percepção espacial do eco", o que significa que o eco que está mais próximo de você deve ser aquele que responde. Isso é verdade quer você esteja usando o Echo original ou um da nova geração de dispositivos.

Nos primeiros dias, você poderia confundir o sistema onde mais de um dispositivo tenta responder, mas conforme o sistema amadureceu, isso não parece mais ser um problema.

A configuração é fácil, então o que você pode e não pode fazer com vários Amazon Echos?

squirrel_widget_2683192

Na realidade, não há muito que muda por ter mais dispositivos Echo - fora do par estéreo e Alexa Home Theater / Cinema, sobre os quais falaremos a seguir. A funcionalidade central do Alexa e do Echo (seja o Dot ou não) não muda realmente quando é dobrado, com sincronização mínima entre os dois.

Existem algumas áreas onde todos os Echos cantam em harmonia, mas na maioria das vezes, cada um funciona como um indivíduo.

A Amazon permite que você crie uma configuração de vários cômodos dentro do aplicativo Alexa que permitirá que você toque música em vários dispositivos Echo em sua casa. É a maneira mais simples de usar vários dispositivos Echo.

Abordamos como configurar essa opção de música para várias divisões antes , mas isso significa que você pode facilmente fazer com que as músicas batam em toda a sua casa, sem ter que investir em um sistema como o Sonos .

Você pode reproduzir música do Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music ou rádio TuneIn em vários Echos, para que possa sincronizar facilmente o áudio em vários locais.

Infelizmente, você não pode usar um ponto de eco para se conectar a outro alto-falante Bluetooth enquanto faz parte de um grupo com várias divisões. Se você tivesse um Echo Dot na sala de estar conectado a um amplificador, por exemplo, você não poderia manter essa conexão enquanto tocava no Amazon Echo maior na cozinha ou no quarto.

O agrupamento em várias divisões também não funciona com alto-falantes de terceiros usando Alexa ( como o Sonos One ), ele se aplica apenas aos próprios alto-falantes da Amazon. Embora haja uma variedade de alto-falantes nesse grupo, ele não oferece a flexibilidade que o Apple AirPlay 2 oferece quando se trata de agrupamento.

Você pode tocar música de diferentes fontes em diferentes Echos sempre que quiser. Por exemplo, você pode tocar TuneIn Radio no quarto e Spotify na cozinha. Que é uma maneira prática de manter a família feliz.

Mas você também pode pedir a qualquer um de seus Echos para tocar alguma música em outros Echos que você tenha. Por exemplo, você pode pedir ao seu Echo Show na cozinha para tocar música do Spotify no seu Echo Plus - e esta é uma ótima maneira de controlar a música em sua casa.

O emparelhamento estéreo é um recurso que chegou em 2018 com o Echo Plus de segunda geração e o Echo Dot de terceira geração, mas também funciona com o Echo de terceira geração (2019). O emparelhamento é simples: assim como a criação de um grupo de várias divisões, existe a opção de criar um par estéreo.

A ressalva aqui é que você terá que ter o mesmo tipo de alto-falante: dois Echo, dois Echo Plus, dois Echo Dot ou dois Echo Studio. Com a chegada do Echo de terceira geração, as regras mudam um pouco, porque o Echo de terceira geração fará um par estéreo com o Echo Plus de segunda geração.

Uma vez emparelhado, no entanto, você tem um sistema de música muito melhor - e com a opção de incluir o Echo Sub na mistura , agora é possível um sistema 2.1 - e soa muito bem. Adicionar o Sub é feito pelo mesmo processo acima.

Esta é uma adição recente às habilidades do Echo, permitindo que você crie um sistema de som que funcionará com sua TV Fire. Mais uma vez, você terá que ter os alto-falantes certos, bem como um Fire TV Stick ou Fire TV Cube compatível, então você pode criar uma configuração de entretenimento doméstico para sua TV.

Detalhamos como isso funciona e quais dispositivos são compatíveis aqui .

Esta é uma ótima maneira de usar seus dispositivos Echo para aumentar o som de sua TV, mas só funciona com áudio proveniente de seu dispositivo Fire TV - não se aplica a conteúdo de outras fontes (um sintonizador ou caixa de cabo, por exemplo) , então essa configuração só funcionará se você for um streamer pesado.

squirrel_widget_2683191

Esta é uma área onde o Echo não é tão bom. Como todos os dispositivos estão conectados à sua conta da Amazon, todos tentam tocar música da mesma conta, porque pensa que todos são o mesmo usuário. Isso significa que você não pode tocar músicas diferentes em dispositivos da mesma fonte. Por exemplo, se o Spotify estiver jogando na cozinha, se alguém pedir para jogar o Spotify no quarto, ele mudará de um local para outro.

No entanto, algumas contas familiares suportam vários streams - Apple Music e Amazon Music aceitam - o que significa que se inscrever em uma conta familiar com esses serviços, você poderá transmitir músicas diferentes em seus dispositivos Echo pela casa. Há a vantagem adicional de que, se todos os membros da família quiserem que a música de seus telefones fora de casa, eles também a tenham.

Se você não tiver uma conta familiar, seu Echo provavelmente mudará o stream de um dispositivo para outro, portanto, só estará reproduzindo em um.

As conexões Bluetooth são tratadas separadamente e não são comuns entre seus dispositivos Echo, o que faz sentido, pois você pode não querer que os dispositivos interfiram uns com os outros ou se conectem a um alto-falante Bluetooth em uma sala diferente.

Descobrimos que a conectividade Bluetooth no Echo Dot é perfeita e, uma vez que é inicialmente configurado, é fácil dizer a Alexa para "conectar-se ao meu alto-falante" para restabelecer a conexão - embora, como dissemos, ele não suporte multi -quarto com esse aspecto.

Algumas coisas são sincronizadas com sua conta Alexa e, portanto, podem ser acessadas em vários dispositivos Echo que você possa ter espalhado pela casa. Adicione algo à sua lista de tarefas ou lista de compras e também estará disponível imediatamente em outro lugar.

A lista de compras é útil porque é armazenada dentro do aplicativo, de modo que você pode adicionar verbalmente coisas à sua lista por meio de qualquer dispositivo Echo para verificar em seu telefone na próxima vez que fizer compras.

Claro, coisas como calendários sincronizados ou informações de habilidades que você configurou estão disponíveis em todos os seus dispositivos Echo.

squirrel_widget_2683477

O Echo é ótimo para definir temporizadores e alarmes, seja para acordá-lo de manhã ou como um lembrete para quando a comida vai terminar de cozinhar ou quando a máquina de lavar precisa ser esvaziada.

Agora, temporizadores e alarmes são específicos para o dispositivo em que estão configurados. Se você definir um cronômetro usando um ponto de eco na cozinha, ele não deve passar para o ponto de eco ou eco na sala ou no quarto - mas às vezes ouvimos esse alarme em quartos diferentes. Você também pode pausar cronômetros, o que pode ser útil.

No aplicativo Alexa, você pode adicionar outro usuário da Amazon ao seu perfil doméstico. Isso é benéfico de várias maneiras, principalmente porque dá a essa pessoa acesso ao seu próprio conteúdo (música, audiolivros e Google Agenda).

Também vale a pena fazer se você tiver uma conta Amazon Prime, mas a outra pessoa não, pois adicioná-la ao perfil da família permite que ela aproveite os benefícios Prime também. Você pode descobrir mais sobre os benefícios aqui e gerenciar os seus aqui .

Você também pode usar isso para escolher quem configura os dispositivos Echo e a qual conta eles são atribuídos. Você precisa fazer com que as outras pessoas da casa baixem o aplicativo Alexa e assinem os termos do acordo. Depois que as contas forem conectadas, você pode dizer a Alexa para alternar entre os perfis, o que é útil para gerenciar conteúdo, fazer pedidos e muito mais.

Ter vários dispositivos Amazon Echo em sua casa também oferece a capacidade de usá-los como intercomunicadores pela casa. Se você entrar nas configurações do navegador ou do Alexa App, tudo o que você precisa fazer é nomear seus dispositivos de acordo com a sala em que estão, então você pode "aparecer" naquela sala de longe. Esta redução na capacidade permite que você use o Echos como um alto-falante para transmitir sua mensagem.

Você pode fazer isso em seu telefone abrindo o aplicativo e clicando no botão "entrar" e selecionando o Echo relevante com o qual deseja falar. Isso basicamente liga para aquele dispositivo do seu telefone e permite que você fale com quem estiver do outro lado. Como alternativa, você pode dizer "Alexa, apareça no quarto" para outro Echo em outro lugar da casa.

Você já pode ver as possibilidades com este sistema - seja movimentando a cozinha para perguntar se o jantar está pronto ou chamando seus filhos sem ter que gritar escada acima. Também funciona muito bem - apenas certifique-se de nomear os dispositivos de forma lógica.

É importante notar que você também pode fazer chamadas para proprietários do Echo em sua lista de contatos usando seu dispositivo Echo. Isso permitirá que você faça chamadas gratuitas para pessoas de outras famílias, o que também é útil.

Há também uma função de transmissão: diga "Alexa anuncie" ou "Alexa broadcast" e você poderá enviar uma mensagem por toda a rede em sua casa. É ideal para levar as pessoas à mesa para o jantar.

Alexa tem a capacidade de reconhecer diferentes perfis de voz, para saber com quem está falando. Isso pode tornar os resultados mais precisos, adaptando as respostas para a pessoa que fala com ele. Desde o Septebmer 2020, você pode configurar perfis de voz para adultos e crianças, o que significa que Alexa saberá quem está perguntando e poderá fornecer uma resposta melhor.

Aqui está um guia completo para configurar perfis de voz no Alexa.

Se você tem uma conta fmaily no Amazon Music, usar perfis de voz pode significar que vai tocar suas preferências em vez de outra pessoa, ou você pode limitar as compras a apenas vozes específicas, por exemplo.

A vantagem de ter acesso aos recursos do Alexa não depende da construção de algum tipo de super rede Echo em sua casa. Ser capaz de usar os controles de voz inteligentes do Echo em sua casa é a verdadeira vantagem: você pode controlar suas luzes ou aquecimento por voz de cima ou de baixo. Se você tiver uma sala de loft, o Dot ou Flex trará o controle de voz que está fora do alcance do seu Echo no andar de baixo e assim por diante.

Com suporte de áudio para várias salas, certamente há algo a ser dito sobre possuir vários dispositivos Amazon Echo nas proximidades.

Com o Dot sendo tão acessível, se você é um fã do Echo, certamente vale a pena expandir, mesmo que seja apenas para lhe dar controle de voz sobre suas luzes inteligentes ou aquecimento de mais cômodos da casa.

squirrel_widget_167770

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.