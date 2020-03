Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você é capaz de pedir à Alexa para comprar coisas da Amazon. Mas como você para de fazer pedidos acidentais no Amazon Echo com Alexa? (Se você não sabe o que é Alexa, explicaremos tudo em nosso recurso O que é Alexa? ).

E como você também impede que amigos e familiares imprudentes façam pedidos com Alexa?

Os pedidos da Alexa da Amazon usando a opção de um clique da sua conta da Amazon, você simplesmente precisa usar sua voz para procurar por coisas e confirmar que deseja comprá-la, ela é cobrada na sua conta e entregue no endereço padrão.

Parece ótimo: "Alexa, compre papel higiênico", "Alexa, eu quero comprar The Last Jedi em Blu-ray". Mas você pode ver para onde está indo: "Alexa, compre uma caixa de vinho", "Alexa, compre uma faca de cozinha de 12 polegadas", "Alexa, compre uma TV de 50 polegadas" ou "Alexa, compre uma Lego Death Star "

Em cada caso, você recebe o que o Alexa encontrar na Amazon, antes de lhe oferecer a opção de comprá-lo. Por padrão, tudo o que você tem a dizer é "sim".

Qualquer pessoa que possua um Echo , Dot ou outro dispositivo habilitado para Alexa saberá que o Alexa também entenderá o que seus filhos dizem, o que significa que você pode encontrar uma série de coisas à sua porta que eles conseguem encomendar, de forma rápida, fácil e apenas usando voz.

Pouco não são apenas crianças, é quem entra em sua casa ou qualquer coisa que diz "Alexa, compre ...". E se você tem companheiros propensos a uma ou duas brincadeiras,

Para aqueles que viram anúncios da Alexa TV, você saberá que o Amazon Echo pode potencialmente responder à voz no anúncio , adicionando bolas de tênis e biscoitos de cachorro à sua própria lista de compras.

Obviamente, quando um pedido for feito com sucesso, você receberá um e-mail no momento em que poderá cancelar antes da remessa.

Também é importante notar que o aplicativo Alexa mantém um registro de tudo o que ouve e os pedidos de compras, mas ainda há um enorme potencial para crianças ou brincalhões comprarem o que quiserem, apenas para ver o que acontece.

Para garantir que o Amazon Echo não peça apenas erroneamente tudo o que pode encontrar no Amazon a partir de um prompt de voz, siga estas etapas simples:

Abra o aplicativo Alexa Pressione o botão de menu esquerdo para abrir as opções do menu Vá para Configurações, Configurações da conta e Compra por voz Desativar Compra por voz OU você pode definir um PIN de voz

Desativá-lo é ideal, mas o PIN de voz significa que, quando você compra algo, precisará fornecer esse PIN vocalmente como uma medida de segurança adicional.

Isso pode impedir que estranhos consigam comprar coisas, mas você terá que garantir que seus filhos também estejam fora do alcance da voz, ou ainda estará recebendo a Estrela da Morte Lego.

Há também outro truque interessante que o Alexa oferece: se não conseguir encontrar o que você está procurando, ele adicionará automaticamente esse item à sua lista de compras.

Infelizmente, você também pode se meter com brincalhões aqui, porque é muito fácil adicionar, por exemplo, "itens íntimos" à sua lista de compras. Quando você pergunta a Alexa o que está na sua lista, você recebe biscoitos para cães e bolas de tênis (é claro) e uma lista inteira de itens que seus amigos imaturos decidiram que você também pode precisar ...