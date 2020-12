Como começar a usar o Amazon Echo e o Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seu dispositivo Amazon Echo acabou de chegar e você pode ter consultado o guia de início rápido na caixa da Amazon , mas além da configuração básica, você sabe as primeiras coisas que deve fazer com seu novo Echo?

Alexa é a assistente virtual dentro dos dispositivos Amazon Echo - para um resumo de como a Alexa funciona, confira O que Alexa pode fazer?

Estamos prestes a percorrer nossa lista das principais coisas a fazer para começar, mas primeiro confira este vídeo para as etapas básicas, incluindo a configuração inicial com o aplicativo Alexa:

Como mencionamos, o guia do Amazon Echo dirá para você baixar o aplicativo Alexa na App Store ou no Google Play .

Uma vez no aplicativo, clique em Dispositivos e no ícone + no canto superior direito. Esta parte do aplicativo ficou um pouco mais complexa nos últimos tempos, à medida que o número de dispositivos compatíveis com Alexa (e o que eles podem fazer) explodiu.

Toque em Adicionar dispositivo e selecione o tipo de dispositivo (geralmente Amazon Echo). Finalmente, selecione a opção certa na lista de dispositivos Echo.

Como alternativa, você pode usar este site para configurar um novo dispositivo, seja configurando seu Echo em primeiro lugar ou adicionando outros dispositivos ou serviços posteriormente.

Embora o aplicativo Alexa seja ótimo para uso geral, você pode preferir usar o navegador se tiver algum problema, como problemas para conectar seu Amazon Echo a um BT Home Hub .

Com um alto-falante embutido no Echo, é ótimo para música. Fora da caixa, seu Amazon Echo terá acesso à sua biblioteca de música da Amazon - em outras palavras, qualquer coisa que você comprou da Amazon e, se você tiver uma assinatura, música do Amazon Prime ou o serviço de assinatura Amazon Music Unlimited .

Há também o rádio TuneIn, que é gratuito, e a capacidade de conectar o Echo à sua conta Spotify, Deezer ou Apple Music.

Você também pode alterar o serviço padrão para um destes. Para fazer isso, basta ir em Configurações> Música (nas preferências do Alexa) e alterar sua música padrão e filtro de profanação na parte inferior.

Também é importante notar que o Amazon Echo lerá livros para você por comandos simples "Alexa, leia meu livro" para reprodução Audible ou "Alexa, leia meu livro Kindle" para ler sua biblioteca Kindle .

"Alexa, reproduza meu briefing em flash" ou "Alexa, conte-me as notícias" iniciará seu Amazon Echo recitando atualizações de notícias.

Em Configurações> Briefing em Flash, você pode escolher entre uma variedade de serviços de notícias diferentes, incluindo BBC World Service, The Guardian, The Telegraph e muito mais. Você também pode alterar a ordem em que seu Briefing Flash é reproduzido.

O Amazon Echo é muito útil para ajudá-lo a manter o controle de sua lista de tarefas, mas também pode ajudá-lo a gerenciar suas atividades do dia a dia. Ao conectar-se aos calendários do Google, iCloud ou Outlook, você pode fazer com que Alexa verifique o que está acontecendo hoje ou em uma hora específica em um dia no futuro.

Para fazer isso, basta ir para Configurações> Calendário na interface do navegador. Você precisará autorizar o acesso à sua agenda, mas, caso contrário, a configuração é fácil. Você também pode escolher um calendário padrão para Alexa adicionar eventos.

Alexa é muito inteligente e há muitas coisas que ela pode ajudar, mas você pode melhorar ainda mais a utilidade de seu Amazon Echo adicionando habilidades relevantes .

Você pode navegar por eles no aplicativo Alexa ou no site da Amazon, como você pode ver aqui:

Habilidades são essencialmente plug-ins que permitem que você faça uma variedade de coisas, como pedir sua última refeição em Apenas comer ou ouvir rádio no Reino Unido . Basta ir até a seção de habilidades e pesquisar qualquer coisa que atenda às suas necessidades.

Você pode encontrar algumas idéias de outras habilidades que são divertidas de tentar em nosso artigo de dicas e truques do Amazon Echo . Você pode até fazer coisas como conectar seu Fitbit para ver como você dormiu bem na noite passada ou quantos passos você deu ao longo do dia.

Pode parecer óbvio, mas Alexa é compatível com uma variedade de dispositivos smarthome diferentes, dando a você o poder de controlar tudo, desde o aquecimento até a iluminação, se você tiver tecnologia adequada em sua casa.

Ative e conecte as habilidades relevantes da Smart Home na interface para começar. Alexa oferece a capacidade de controlar todos os tipos de coisas, como controle total da iluminação Philips Hue ou ajustar o aquecimento do Nest Thermostat .

Este não é necessariamente essencial, mas você pode achar útil, especialmente se você tiver alguém chamado "Alex" morando em sua casa.

Nas configurações de cada dispositivo Echo, você pode escolher alterar a palavra de ativação para outra coisa, embora a escolha seja bastante limitada. Infelizmente, não há opção para "Hal", mas você pode obter seu mini nerdgasmo de ficção científica mudando-o para "computador", imagine que você é Jean Luc Picard e peça uma xícara de chá Earl Grey quente (presumindo que você tenha um máquina de chá inteligente conectada). Outras palavras de ativação incluem "Alexa", "Echo" ou "Amazon".

Se estiver com dificuldade para ouvir Alexa ou se a reprodução da música estiver muito alta, você pode pressionar os botões na parte superior do Echo Dot ou girar o dial no Echo maior para ajustar de acordo com sua preferência. Como alternativa, "Alexa, aumente", "Alexa, reduza o volume" ou outros comandos semelhantes também alteram o volume da mídia de forma rápida e fácil.

Os comandos de voz também alteram o volume em uma base numérica, sendo 10 o mais alto. É altamente recomendável definir um volume de alarme que você tenha certeza de que será alto o suficiente para acordá-lo, se é para isso que você pretende usá-lo. Esteja ciente de que os volumes de mídia e alarme estão atualmente conectados e não podem ser ajustados separadamente.

Por padrão, os dispositivos Amazon Echo são todos configurados para permitir a compra fácil de produtos diretamente da Amazon. Como se não fosse perigoso o suficiente conseguir que uma pizza seja entregue em sua porta apenas usando sua voz, você pode facilmente ter uma variedade de produtos muito mais caros encomendados com apenas alguns murmúrios.

Para evitar que membros da família quebrem sua conta bancária ou encomendem produtos indesejados acidentalmente, você pode seguir nosso guia para restringir a compra por voz usando um PIN .

A programação do Amazon Echo foi recentemente atualizada com a capacidade de suportar áudio em várias salas, o que é um ótimo complemento ao conjunto de habilidades de Alexa e significa que agora você pode ouvir suas músicas favoritas em toda a casa.

Se você tiver a sorte de ter comprado ou recebido vários Amazon Echos, verifique nosso guia sobre como configurar e reproduzir música em vários dispositivos Amazon Echo .

Este tipo de atualização da Amazon mostra como a Echo está melhorando o tempo todo e adicionando novas habilidades e talentos às habilidades de Alexa. Vale a pena verificar regularmente para ver o que há de novo e o que você pode aproveitar para melhorar sua vida com o Amazon Echo.

Escrito por Adrian Willings e Dan Grabham. Edição por Britta O'Boyle.