O que é Alexa e o que o Amazon Echo pode fazer?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Echo é um dos vários alto-falantes e dispositivos viva- voz da Amazon que podem ser controlados com sua voz. O "assistente pessoal" controlado por voz nesses dispositivos é chamado Alexa, que executará várias tarefas para você e controlará vários sistemas.

Neste recurso, vamos explicar o que é Echo e o que Alexa pode fazer.

Além de estar disponível diretamente em dispositivos Echo da Amazon, Alexa está disponível em vários dispositivos de terceiros, como alto-falantes ou TVs, bem como por meio do aplicativo Alexa em telefones. Alexa também está disponível em alguns carros e em alguns wearables, como o Fitbit Versa 2 .

Essa questão tem dois lados - dispositivos que funcionam com Alexa (como Philips Hue ) - e dispositivos que oferecem Amazon Voice Services, que é a plataforma que executa o Alexa.

Em primeiro lugar, Alexa foi projetada em torno dos próprios dispositivos Echo da Amazon. A gama Amazon Echo inclui o padrão Echo, Echo Plus , Echo Studio e Echo Dot, que são todos alto-falantes, e o Echo Show , Echo Show 5 , Echo Show 8 e o Echo Spot , que também apresentam um display, pode fornecer feedback visual, como widgets de previsão do tempo, vídeos ou letras de músicas. Existem vários gadgets do Amazon Alexa também, como o Echo Wall Clock e o plugue inteligente Echo Flex, por exemplo.

O dispositivo Echo mais barato é o Echo Dot, que é um bom ponto de partida para construir um sistema Echo e começar. Você pode ver todos os dispositivos Echo comparados aqui .

Existem muitos outros dispositivos que oferecem controle de voz Alexa, como Sonos One , Sonos Move , Bose Home Speaker 500 ou Polk Command Bar. Você pode ver uma variedade de alternativas do Echo aqui que também oferecem o Alexa.

Todos esses dispositivos possuem microfones de campo distante que podem captar sua voz por meio do ruído de fundo e estão esperando para receber seu comando quando ouvem a palavra de ativação de Alexa. Depois de dizer isso, Alexa entrará em ação e responderá aos seus comandos. Mas o que Alexa pode realmente fazer?

Alexa é capaz de tocar música, fornecer informações, entregar notícias e placares esportivos, informar a previsão do tempo, controlar sua casa inteligente e até mesmo permitir que membros Prime encomendem produtos da Amazon. Alexa fica na nuvem, expandindo as informações oferecidas o tempo todo e refinando as respostas para fornecer informações mais precisas. Não importa qual dispositivo Alexa você pergunte, todos podem retornar esse tipo de resposta, seja na barra de som ou no carro.

Uma das funções principais é tocar música e Alexa pode desenhar muitas fontes. Amazon Music é compatível, é claro, mas além disso, há suporte para muitos outros serviços como Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn, bem como aplicativos de fornecedores individuais, como a BBC.

Os dispositivos Echo com display também podem retornar informações visuais, indo além dos widgets para vídeos de notícias, receitas ou jogos. Nos dispositivos equipados com tela - Echo Show e Echo Spot - você também pode usar controles de toque para responder, por exemplo, para controlar dispositivos domésticos inteligentes.

Alexa também pode acessar informações de outros dispositivos e serviços usando Skills (que são como aplicativos), portanto, será capaz de fornecer informações específicas sobre seu carro, sua última pesagem ou para encontrar seu Tile .

O controle inteligente de casa emergiu como uma das áreas mais significativas de influência de Alexa. Não se trata mais apenas de perguntar sobre o tempo e tocar música com um controle de voz sofisticado - trata-se também de conectar e controlar outros dispositivos em sua casa.

Você pode ver o Ring Video Doorbell em seu Echo Show, por exemplo, como você pode com as câmeras Arlo . Você pode conectar Alexa ao seu Philips Hue ou outras lâmpadas, como Ikea , para ligá-las ou desligá-las por voz, ou conectar-se aos controles de aquecimento para verificar e alterar a temperatura em sua casa.

Nesse sentido, Alexa é um ótimo controlador de casa inteligente - e, uma vez vinculado a Alexa, pode ser acessado por meio de qualquer coisa que suporte comandos de voz Alexa.

Alguns dispositivos Echo vão além, oferecendo suporte Zigbee , que permitirá que você conecte e configure diretamente dispositivos domésticos inteligentes sem a necessidade de um aplicativo ou hub separado para esse dispositivo. Por exemplo, você pode comprar uma única lâmpada Philips Hue e configurá-la com sua Echo Plus de segunda geração ou Echo Studio , sem precisar de um Hue Hub.

Há muitas coisas que você pode pedir a Alexa. As habilidades no aplicativo Alexa permitem que você personalize seu dispositivo Echo com recursos para atender às suas preferências.

Existem várias categorias de habilidades na seção de habilidades do aplicativo, incluindo carro conectado, comida e bebida, viagem e transporte, música e áudio, casa inteligente e muito mais. Para começar, você só precisa tocar em Habilitar Habilidade quando encontrar uma que seja adequada para você - ou você pode pedir a Alexa para habilitar habilidades por voz.

Alguns exigirão que você se vincule a uma conta existente ou assinatura separada para usar. Por exemplo, para usar o Uber com o Alexa, você precisará fazer login em sua conta do Uber na seção Habilidades do aplicativo Alexa.

Aqui estão apenas alguns exemplos do que você pode pedir a Alexa para fazer:

"Alexa, me acorde às 7 da manhã"

"Alexa, peça ao Skyscanner um voo para Nova York"

"Alexa, pergunte ao The Telegraph as notícias principais"

"Alexa, o que está no meu calendário hoje?"

"Alexa, como está o tempo em Londres?"

"Alexa, toque Taylor Swift da Amazon Music"

"Alexa, como está meu trajeto?"

"Alexa, embaralhe minha playlist de favoritos"

"Alexa, aumente"

"Alexa, vai chover amanhã?"

"Alexa, leia meu audiolivro"

"Alexa, o que está nas notícias?"

"Alexa, peça ao Uber para solicitar uma carona"

"Alexa, abra Just Eat e peça meu último pedido"

"Alexa, ligue a máquina de café"

"Alexa, acenda todas as luzes"

"Alexa, defina o quarto principal para 20 graus"

"Alexa, peça uma receita a Jamie Oliver"

Inúmeras empresas oferecem parcerias com dispositivos Amazon Echo, como você deve ter visto em algumas das perguntas acima. Existem milhares e milhares de habilidades disponíveis, mas aqui estão alguns dos serviços que funcionam com Alexa e o que eles significam que você pode fazer.

Escrito por Britta O'Boyle.