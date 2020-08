O mais novo Amazon Echo tem US $ 30 / £ 35 de desconto esta semana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Echo de terceira geração agora tem US $ 30 ou £ 35 de desconto na Promoção de verão da Amazon. Revelado originalmente no final de 2019, é um dispositivo ideal para uma cozinha ou escritório.

Disponível em carvão, cinza claro ou azul crepuscular, o alto-falante inteligente de terceira geração é mais parecido com o Echo Plus hoje em dia, com um alto-falante avançado Dolby poderoso que vai impressionar. Se você possuía um antigo Echo ou Echo Dot, esta é uma atualização definitiva.

O Amazon Echo é um alto-falante em forma de tubo com vários drivers (woofer de 3 polegadas e tweeter de 0,8 polegadas) e microfones e inclui o assistente de voz Amazon Alexa para que você possa tocar estações de rádio ou música de serviços como TuneIn, Apple Music, Deezer e Spotify. Ele também pode controlar muitos dispositivos domésticos inteligentes, incluindo iluminação Hue e termostatos Nest.

Além disso, há muitas habilidades do Amazon Alexa para usar, enquanto você pode usar seus dispositivos Alexa como um intercomunicador e conversar com outros cômodos da casa com Drop In e Anúncios. Também há uma entrada de 3,5 mm para conectar outros dispositivos ou você pode emparelhá-los com Bluetooth.

Você também pode emparelhá-lo com um segundo Echo (3ª geração) ou Echo Plus (2ª geração) para som estéreo.

Escrito por Dan Grabham.