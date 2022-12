O fantástico Echo Dot (3ª geração) tem um desconto maciço - é a preços de sexta-feira preta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon descontou muitos de seus próprios aparelhos nas vendas do Prime Day e Black Friday - e aqui temos um enorme desconto em um dos mais populares aparelhos Echo.

Este negócio está em um dos dispositivos Echo mais antigos da Amazônia, o Echo Dot - mas é um clássico moderno e ainda altamente desejável. Embora a maioria dos dispositivos Echo desta geração tenha sido descontinuada, as pessoas ainda querem o clássico Echo Dot em forma de puchu. Bem, agora é a sua chance, com descontos maciços.

Echo Dot (3 gen) - economizar mais de 55% O Echo Dot (3º gênero) lançado em 2018, mas continua sendo um dos mais populares da Amazônia - por ser tão compacto. Também parece ótimo - e a este preço, uma barganha absoluta. Agora são apenas 14,99 dólares e 16,99 libras esterlinas. Ver oferta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O Amazon Echo Dot vem carregado com todas as habilidades do Alexa, por isso é uma adição ideal a qualquer sala para lhe dar controle de voz sobre dispositivos inteligentes.

Mesmo sendo pequeno, ele também oferece grande qualidade de som e essa é uma das razões pelas quais este modelo é tão popular - ele parece ótimo e é ideal como um quarto ou companheiro de cama.

Lançado em 2018, ele foi atualizado com o Echo Dot que tem a forma de uma bola, mas argumentaríamos que esta é a melhor opção, mais discreta e menos desagradável.

Escrito por Chris Hall.