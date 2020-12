Melhores dicas e truques do Alexa: obtenha mais do assistente da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um Amazon Echo, ficará surpreso ao saber o quanto ele realmente pode fazer. É carregado com recursos e configurações ocultas.

Alexa é o nome do assistente virtual dentro dos dispositivos Echo (e outros dispositivos de fabricantes terceiros, como Sonos). Alexa pode fazer listas de tarefas, definir alarmes, transmitir podcasts, reproduzir audiolivros, ler PDFs, fornecer previsões do tempo, avisar sobre trânsito, responder curiosidades, controlar sua casa inteligente e muito mais. Há algum tempo que vivemos com vários dispositivos Echo e com Alexa em geral, e os usamos para uma série de tarefas.

Em dispositivos Echo Show, também são mostradas muitas opções e resultados na tela.

Para ajudá-lo a obter o máximo de seus dispositivos Alexa, aqui estão algumas dicas e truques.

O Amazon Echo está sempre ouvindo a palavra "Alexa". Sempre que você diz isso, o Echo vai ouvir, considerar o que você está dizendo e responder. Mas se você não quiser que o Echo acorde e responda, há um botão mudo na parte superior do alto-falante que você pode pressionar para silenciar Alexa. Pressione-o novamente para reativá-la. Simples.

Você também pode simplesmente dizer "Alexa, muda".

Se acontecer de você ter alguém em sua casa chamado "Alex" ou algo semelhante, verá que o Echo também responderá quando você disser esse nome. Você pode escolher outra palavra: Computador, Amazon e Eco estão disponíveis.

Acesse o aplicativo Alexa (Configurações> Selecione seu Echo> Wake Word) para escolher uma nova palavra da lista.

Existem algumas maneiras de controlar seu Echo, bem como suas listas de tarefas e compras. A primeira é por meio do aplicativo Alexa. A segunda forma é pela web. Visite este site: http://echo.amazon.com, e você poderá fazer login e controlar seu dispositivo sem precisar de um telefone.

Quando você diz "Alexa, o que há de novo?" ou "Alexa, jogue meu briefing em flash", você receberá informações atualizadas com base em notícias e previsão do tempo. Você pode alterar os serviços no aplicativo Alexa. Vá para Configurações> Briefing em Flash e você verá de onde vêm suas notícias e a capacidade de desligar o clima. Você também pode adicionar mais conteúdo ao Flash Briefing e alterar a ordem de entrega.

Se você disser "Alexa sports update", receberá um resumo das notícias dos times que escolheu. Vá para o aplicativo Alexa> Configurações> Atualização de esportes e você encontrará a opção de pesquisar equipes. Você pode adicionar times importantes, como West Ham ou Seattle Seahawks, ou encontrar times nacionais.

No entanto, nem todos os esportes são cobertos.

Vá para o aplicativo Alexa, Configurações> Tráfego, e você pode colocar seu endereço de trabalho, bem como quaisquer paradas em seu trajeto, como deixar a escola. Então, você pode pedir a Alexa os detalhes do tráfego pela manhã ou adicionar tráfego a uma rotina.

Se você quiser que o Alexa forneça os detalhes do seu calendário, vá para o aplicativo Alexa (Configurações> Calendários). Lá, você verá a opção de adicionar Google, Microsoft e Apple. Quando estiver conectado, você pode perguntar a Alexa o que está no calendário, quais compromissos você tem ou o que está acontecendo em uma data específica.

Alexa permite que você compre coisas da Amazon usando sua conta e método de pagamento padrão. Tudo isso pode ser feito por voz, para que você possa pesquisar algo e, em seguida, comprá-lo e ele aparecerá na sua porta. Qualquer pessoa que esteja falando com seu Echo pode fazer isso, então, se você tem filhos ou visitantes, vale a pena desligá-lo. Vá para o aplicativo Alexa, Configurações> Configurações de conta> Compra de voz e você pode desativar o recurso.

Mesmo com ele desligado, você ainda pode adicionar coisas à sua cesta. Para adicionar proteção para quem deseja comprar com voz, existe a opção de ter um código de voz - basicamente um código PIN que você precisa dizer para fazer a compra.

O Echo pode ser conectado a um alto-falante Bluetooth, então você pode, por exemplo, conectar um Echo Dot a algo com muito mais prazer, como sua barra de som premium. Para fazer isso, acesse o aplicativo Alexa> Dispositivos> Echo e Alexa> e selecione o dispositivo Echo que deseja emparelhar. Em seguida, selecione Bluetooth e você pode ver os dispositivos com os quais seu Echo já emparelhou antes ou pode emparelhar com um novo dispositivo.

Você terá que colocar esse alto-falante Bluetooth no modo de emparelhamento e, em seguida, basta seguir as instruções do aplicativo.

Vários dispositivos Echo, como o Echo Dot, têm uma conexão de 3,5 mm na base ao lado do cabo de alimentação. Isso pode ser usado para conectar esses dispositivos a outro dispositivo por meio de um cabo de 3,5 mm. Você mesmo terá que fornecer o cabo, mas basta conectar um dispositivo a outro. Isso permitirá que você adicione as habilidades do Alexa a um sistema maior - como o receptor AV - para que possa usar alto-falantes melhores, mas ainda assim se divertir com o controle de voz do Alexa.

Geralmente, a conexão com fio é uma opção melhor do que o Bluetooth.

Uma das habilidades mais recentes que Alexa adotou é a música em várias salas. Isso permitirá emparelhar dispositivos Echo e reproduzir música entre eles - ótimo para festas. Acesse o aplicativo Alexa e vá para a seção Dispositivos. Aqui, você verá dispositivos, grupos e cenas.

Toque em + e em Adicionar grupo. Dê um nome ao grupo e você verá todos os dispositivos que pode adicionar a esse grupo. Em seguida, basta dizer "reproduzir música [nome do grupo]" e você terá uma experiência em várias salas. Infelizmente, você não pode usar dispositivos Alexa de terceiros (como o UE Megablast ou Sonos One) em grupos.

O Echo é compatível com uma variedade de serviços de música, não apenas com os da Amazon.

Se você preferir usar o Spotify, Apple Music ou Deezer, vá para o aplicativo Alexa> Configurações> Música e mídia. Nesta seção, você pode vincular contas de música e escolher o padrão. Então, quando você disser "Alexa, toque Phil Collins", ele usará o Spotify em vez do Amazon Music, por exemplo.

Se você tem uma melodia na cabeça e conhece algumas palavras, tente cantá-las para Alexa.

Alexa pode reconhecer essa música e se oferecer para tocar a versão que você realmente deseja.

Dica: "Alexa, aqui vem o papai noel, aqui vem o papai noel" oferece a versão de Elvis de Winter Wonderland. Você pode solicitar a versão do Snoop Dogg também.

Seu Echo provavelmente terá um nome chato, como "Dans Echo" ou "Dans Echo Dot". Renomear ajuda a gerenciar diferentes dispositivos, mas também torna mais fácil usar funções por meio de um dispositivo específico, como a chamada de Alexa. No aplicativo Alexa, acesse Configurações> Configurações do dispositivo e escolha o dispositivo que deseja renomear. Você verá a opção na parte superior da tela com o nome atual do dispositivo.

Se você tiver mais de um dispositivo Echo, poderá dizer a um Echo para tocar música em outro Echo - separado dos grupos. É aqui que a renomeação pode ajudar, porque você pode chamar seu Echo de "Escritório" ou "Cozinha" e dizer a qualquer Echo em seu sistema para tocar música naquela sala.

Uma ótima opção se você tiver uma conta Audible - ou se você apenas quiser ouvir a versão Audible gratuita de A Christmas Carol - é fazer com que seu Echo faça isso. Diga "Alexa, leia meu livro" e a reprodução do seu livro Audible atual será retomada.

Você também pode perguntar quais livros Audible você tem e Alexa irá listá-los - no Echo Show você vê as capas também.

Se você é usuário do Kindle, também pode ouvir alguns livros do Kindle. Basta dizer "Alexa, leia meu livro do Kindle" e o Echo começará de onde você parou de ler. Para ver os livros que Alexa pode ler, acesse o aplicativo Alexa, Música, Vídeo e Livros, e toque em Kindle - uma lista completa aparecerá. Nesse caso, porém, é Alexa lendo o livro, e a entrega não é tão boa. ( Um teste gratuito do Audible está disponível. )

Uma das maiores habilidades de Alexa é trabalhar com outros sistemas em sua casa.

Em muitos casos, você os encontrará rotulados como "Funciona com Alexa" ao comprá-los. O primeiro passo é conectar e ligar seus novos dispositivos de casa inteligente. Em seguida, diga "Alexa, descubra meus dispositivos" e seu Echo fará uma varredura para ver o que está disponível. Você pode encontrar dispositivos compatíveis aqui.

Você provavelmente terá que adicionar uma habilidade, o que envolverá o login em sua conta para esse serviço. Alexa terá então controles nativos "Alexa configurou meu aquecimento para 21 graus" ou controles específicos de habilidade "Alexa, diga ao Hive para configurar meu aquecimento para 21 graus". Se você estiver usando o Echo Plus, os dispositivos Zigbee podem ser usados fora da caixa, sem configuração. Quando você descobrir (como acima), Alexa saberá o que fazer com eles.

A melhor experiência de casa inteligente, no entanto, é sempre configurar o dispositivo relevante primeiro e depois apresentá-lo a Alexa.

Há muitas coisas que o Echo fará por padrão, mas às vezes, você terá que habilitar um recurso específico para obter mais.

Elas são chamadas de habilidades e basicamente fornecem à Alexa acesso a informações específicas. No aplicativo Alexa, abra a guia Mais na parte inferior e selecione Habilidades e jogos no menu da barra lateral que aparece. Lá, você encontrará uma variedade de aplicativos e recursos compatíveis, bem como as habilidades que você já usa. É aqui que você pode ativar o controle do aquecimento do seu Hive ou o acesso ao seu aplicativo BMW Connected, por exemplo.

Se você não sabe qual é a habilidade, tente dizer a Alexa o que você quer fazer, e ela pode sugerir a habilidade ou pedir para habilitá-la.

Alexa agora pode executar rotinas, o que significa que você pode ter uma sequência de ações ao dizer uma frase específica.

A ideia é que você possa dizer "Alexa, boa noite" e obterá uma série de ações - desligar as luzes, ligar as câmeras de segurança e assim por diante. Eles são personalizáveis (até certo ponto). Vá para o aplicativo Alexa, toque no ícone mais no canto inferior direito-esquerdo e selecione Rotinas no menu da barra lateral. Lá, você poderá criar sua própria rotina ou escolher de uma lista de rotinas apresentadas.

O Amazon Echo possui uma CPU e software que precisa ser atualizado. O alto-falante procura por atualizações todas as noites, mas se você quiser forçar uma atualização, basta apertar o mesmo botão mudo que discutimos antes, então deixe o Echo sentar-se por pelo menos 30 minutos, e o alto-falante será atualizado.

Se você tiver mais de um Echo, poderá encontrar os controles de cada dispositivo no aplicativo Alexa.

Vá para Dispositivos no aplicativo Alexa e você verá uma lista de todos os seus dispositivos Alexa. Isso incluirá todos os dispositivos Echo, alto-falantes de terceiros (como o UE Megablast ), bem como tablets Fire e aplicativos Alexa em telefones.

Alexa contará ao seu filho uma história para dormir para você. Basta habilitar a habilidade no menu Habilidades e jogos ou ir direto aqui . Você pode personalizar as histórias para que Alexa use o nome do seu filho e os pronomes corretos aqui .

O novo recurso Alexa Guard permite que Alexa proteja sua casa enquanto você estiver ausente, usando seus microfones para ouvir sons que não deveriam estar lá. Para configurar o Guard, abra o aplicativo Alexa> menu Mais> Configurações e, próximo à parte inferior do menu, você verá o Guard. Selecione-o e siga as instruções na tela.

Se você estiver interessado, Alexa também lançou recentemente o Guard Plus, que monitora sua casa e entra em contato com as autoridades caso detecte algo incomum. O programa custa $ 50 por ano.

Depois de se inscrever no Alexa Voice Calling and Messaging, você poderá permitir que as pessoas apareçam em você a qualquer momento. Obviamente, você não quer que todas as pessoas em seus contatos possam iniciar uma chamada com você, mas pode ser uma boa maneira de manter contato com parentes que você não pode ver nas férias.

Para habilitar o Drop-In, abra o aplicativo Alexa e selecione Comunicação no menu inferior. Lá, você verá seus contatos disponíveis, basta clicar naquele que você deseja conceder permissão de entrada também e você verá um ícone "i" no canto superior direito. Selecione-o e você verá a opção de ativar ou desativar o Drop In.

Leia mais sobre Drop-In aqui .

Usar Alexa pode ser uma dor se você mora em uma casa multilíngue, mas, felizmente, a Amazon criou o Modo multilíngue para Alexa.

Você pode acessar a opção multilíngue da mesma forma que alteraria seu idioma preferido. Abra o aplicativo Alexa> Configurações> Configurações do dispositivo> Escolha dispositivo> Idioma. Na tela de idioma, você verá as opções com suporte na parte superior. As opções com suporte dependerão de onde você mora, os EUA têm uma combinação inglês / espanhol, o Canadá tem uma opção inglês / francês e a Índia tem uma opção hindi / inglês.

Se essas opções não corresponderem ao que você está procurando, não se preocupe. Continue rolando para baixo na lista de idiomas até a opção sem suporte e você verá muito mais combinações de idiomas para escolher. O crachá sem suporte significa apenas que alguns dos recursos de Alexa podem estar desativados.

Você provavelmente está pensando nos controles remotos inteligentes que vêm com a linha Fire da Amazon de dispositivos de streaming e TVs.

Bem, você pode realmente controlar sua TV com apenas um Echo. Você pode conectar smart TVs e dispositivos de streaming do Roku ao Alexa da mesma forma que faria com outros dispositivos de casa inteligente. Abra o Alexa App> Dispositivos> opção Mais no canto superior direito> Procure o dispositivo para começar a adicioná-lo. Depois de encontrar seu dispositivo, basta concluir as instruções na tela e você poderá girar o controle da TV para as mãos livres com Alexa.

Aqui estão alguns exemplos de coisas que você pode fazer com o Echo / Alexa, junto com links para as páginas de suporte relevantes da Amazon:

Alexa responde a um grande número de ovos de Páscoa divertidos. Este thread do Reddit agrega vários comandos interessantes que você pode emitir para Alexa. Escolhemos alguns dos mais interessantes e os listamos abaixo, mas nem todos funcionarão em todos os locais:

"Simon diz ...": Você pode fazer Alexa repetir qualquer coisa que você disser se usar o comando "Alexa, Simon diz ..."

Você pode fazer Alexa repetir qualquer coisa que você disser se usar o comando "Alexa, Simon diz ..." " Alexa, jogue Bingo": Pesquise e baixe alguns cartões de bingo para impressão gratuitos e peça a Alexa para iniciar um jogo de Bingo com você.

Pesquise e baixe alguns cartões de bingo para impressão gratuitos e peça a Alexa para iniciar um jogo de Bingo com você. "Alexa, peça ao Word Master para jogar": é como Geografia. Alexa fala uma palavra, então você tem que seguir com uma palavra que comece com a última letra da palavra que ela disse.

é como Geografia. Alexa fala uma palavra, então você tem que seguir com uma palavra que comece com a última letra da palavra que ela disse. "Alexa, comece o Animal Game / Capital Quiz": permite que você jogue 20 perguntas sobre animais ou geografia.

permite que você jogue 20 perguntas sobre animais ou geografia. "Alexa, comece o questionário Star Wars": Autoexplicativo.

Autoexplicativo. "Alexa, jogue Jeopardy": os geeks de curiosidades vão adorar essas perguntas do tipo game show. Não se esqueça de responder em forma de pergunta.

geeks de curiosidades vão adorar essas perguntas do tipo game show. Não se esqueça de responder em forma de pergunta. "Alexa, lance os dados": Perdeu o di para o seu jogo de tabuleiro? Ela vai lançar dados de 6, 10, 20 lados e outros dados também.

Perdeu o di para o seu jogo de tabuleiro? Ela vai lançar dados de 6, 10, 20 lados e outros dados também. "Alexa, open the Wayne Investigation": Isso inicia um jogo de aventura de escolha sua que o submerge no mundo de Gotham.

Isso inicia um jogo de aventura de escolha sua que o submerge no mundo de Gotham. "Alexa, cante feliz aniversário": faz o que você esperava

faz o que você esperava "Alexa, rap para mim": Alexa vai cuspir algumas letras

Confira nosso guia com os melhores Ovos de Páscoa Eco Eco para mais informações.

Faça estas perguntas a Alexa e prometemos que você vai adorar as respostas dela:

"Alexa, o que significa WTF?"

"Alexa, Up Up, Down Down, Left Right, Left Right, B, A, Start"

"Alexa, quanto custa aquele cachorrinho na janela?"

"Alexa, o Papai Noel é real?"

"Alexa, você conhece Hal?"

"Alexa, quem atirou primeiro?"

"Alexa, o que veio primeiro: a galinha ou o ovo?"

"Alexa, o que é amor?"

"Alexa, qual é o sentido da vida?"

Escrito por Maggie Tillman.