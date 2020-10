Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou um alto-falante inteligente com o Google Assistant com uma diferença - ele vem com uma base com luzes LED RGB, então pode ser configurado para um esquema de cores específico ou pode mudar com a música.

Além disso, o alto-falante Acer Halo vem com som DTS e pode projetar áudio de 360 graus. Ele tem uma leitura digital atrás da estrutura do alto-falante que pode exibir informações, como o clima atual e mensagens.

Ele foi anunciado junto com uma nova linha de laptops e Chromebooks durante o evento da empresa em outubro. Isso inclui o Chromebook Spin 513 e o Porsche Design Acer Book RS - ambos os quais vimos em Londres recentemente durante um evento prático (socialmente distanciado).

O Acer Halo estará disponível no primeiro trimestre do próximo ano, com preço de US $ 109 nos Estados Unidos. Ainda estamos aguardando a disponibilidade no Reino Unido e os detalhes de preços, mas isso equivale a aproximadamente £ 83 usando a taxa de câmbio disponível no momento da redação.

Você pode assistir novamente a íntegra do Next na conferência de imprensa da Acer em outubro de 2020 por meio de nossa página de eventos aqui. Ele também revelou notícias sobre o SigridWave, um tradutor interno para jogadores de PC que usa tecnologia de reconhecimento automático de voz para "quebrar as barreiras do idioma".

Escrito por Rik Henderson.