As luzes inteligentes da Nanoleaf agora incluem luzes de teto modulares e tiras de luz espelhadas de TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No CES 2023 Nanoleaf revelou uma série de novos produtos para sua linha de iluminação inteligente, incluindo dispositivos compatíveis com Matter.

Estes dispositivos incluem os primeiros interruptores de luz inteligente "de aprendizagem" da Nanoleaf, juntamente com a Câmera Espelho de Tela de TV Nanoleaf 4D e o Kit de Luzes e uma solução modular de iluminação de teto conhecida como Nanoleaf Skylight.

A Nanoleaf diz que estes novos produtos inteligentes oferecem recursos inteligentes de automação doméstica que criam uma iluminação "rica, dinâmica e funcional" em sua casa.

Primeiras lâmpadas com certificação Matter

Parte do anúncio inclui a confirmação de que as lâmpadas Nanoleaf Essentials e as tiras de luz (incluindo a A19, BR30, GU10 e uma Downlight Recessed) serão certificadas Matter-certified.

Isto significa que as luzes estão amarradas nesse ecossistema e jogarão muito bem com outros produtos inteligentes em sua casa. Assim, você será capaz de controlar as luzes Nanoleaf com o Google Assistant ou o Amazon Alexa com facilidade. Estes produtos Essentials serão lançados no primeiro trimestre de 2023, mas a Nanoleaf também disse que seus outros produtos poderão ser atualizados mais tarde em 2023 também.

Espelhamento de TV Nanoleaf 4D

A Nanoleaf está planejando atualizar sua experiência de exibição de TV em 2023 e além. Está lançando um novo kit que inclui uma Câmera Espelho de Tela e uma Fita de Luz Inteligente Endereçável compatível com a matéria para sincronizar a iluminação com o que está acontecendo na tela. Isto resultará em uma experiência de visualização mais imersiva para seus filmes, TV e jogos favoritos.

A Nanoleaf já tem alguns recursos de espelhamento de tela, mas tradicionalmente você precisaria de um PC conectado para que ele funcione. Este novo sistema deve facilitar muito o trabalho.

O Nanoleaf 4D TV Starter Kit estará disponível em dois tamanhos no segundo trimestre de 2023. O primeiro é para televisores de 55 a 65 polegadas e o segundo para telas de 65 a 85 polegadas. A faixa de luz tem 50 zonas endereçáveis, o que significa que você pode realmente personalizar a iluminação ao redor de sua tela, mas o mais importante é que ela usa a nova tecnologia Sync+ da Nanoleaf para espelhar o que está acontecendo na tela.

O kit vem com uma câmera que pode ser montada acima ou abaixo da tela de sua TV e sincroniza a iluminação. Se você já estiver preso ao ecossistema Nanoleaf, você ficará satisfeito em ler que o espelhamento também funcionará em toda a sua instalação. Portanto, se você já tiver luzes Nanoleaf em sua área de visualização, então você poderá obter uma experiência de iluminação realmente dinâmica.

Nanoleaf aprendendo controles inteligentes de iluminação

Junto com os outros produtos, a Nanoleaf também anunciou os controles Sense+. O primeiro "aprendizado" de sempre de controles domésticos inteligentes para sua iluminação. É habilitado para a matéria e inclui vários produtos - um interruptor de luz inteligente com fio, um interruptor de luz inteligente sem fio e uma ponte de aprendizagem Nala.

Estes dispositivos são construídos com sensores de movimento e iluminação ambiente, assim como a inteligência para aprender seus hábitos pessoais e horários de iluminação.

Isto significa que o Nanoleaf Sense+ pode aprender suas preferências de iluminação e assim oferecer um controle de iluminação sem as mãos. Isto inclui ações preditivas de iluminação como ligar e desligar automaticamente suas luzes ou ajustar o brilho e as têmporas de cor.

A linha Sense+ Controls está sendo lançada no terceiro trimestre de 2023.

Skylight Nanoleaf

A iluminação Nanoleaf agora também está se movendo para o seu teto.

A Nanoleaf Skylight é uma luminária modular para montagem no teto que fornece luz branca funcional e nítida para uso padrão, bem como iluminação RGB que é totalmente ajustável em temperatura, brilho e gama de cores através de 16 milhões de cores.

A Skylight inclui painéis LED RGBW modulares quadrados que podem ser instalados em vários padrões, assim como outras luzes Nanoleaf. Estas luzes inteligentes também oferecem a inteligência que você veio a conhecer e adorar da Nanoleaf, incluindo Visualizador de Música Rítmica, Espelho de Tela, Cenas de iluminação dinâmica e Cenas de Grupo também.

Combine com Nanoleaf Sense+ e você pode obter uma iluminação automatizada para uma iluminação sem complicações.

A Skylight está sendo lançada no terceiro trimestre de 2023.

Escrito por Adrian Willings.