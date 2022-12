Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Por 10 anos, Jackery tem servido como um farol para os entusiastas e aventureiros ao ar livre em todo o mundo.

E agora, em homenagem à época do Natal, é anunciado um "Xmas Giveaway" sem precedentes, repleto de ofertas exclusivas.

Nesta época festiva, Jackery está oferecendo até 28% de desconto em soluções seletas de energia solar por um tempo muito limitado. Esta oferta especial trará alegria e luz para a vida dos aventureiros e entusiastas do ar livre. É uma oportunidade de adquirir o produto Jackery perfeito a um preço imbatível.

As comunidades que vivem fora da rede podem agora desfrutar dos benefícios da energia solar a um preço acessível, permitindo que se mantenham aquecidas e carreguem dispositivos vitais, tais como telefones, laptops ou equipamentos médicos. Além disso, esta iniciativa permite aos clientes ecologicamente conscientes reduzir sua pegada de carbono enquanto desfrutam de toda a conveniência dos produtos de alta qualidade da Jackery.

Além disso, a Jackery está oferecendo produtos gratuitos através de uma inovadora campanha de mídia social "Rub the Lamp". Dez sortudos seguidores irão embora com uma solução de energia solar gratuita, mesmo a tempo do Natal. Para jogar seu chapéu no ringue, siga o Jackery nas mídias sociais e participe do brinde.

Ofertas de férias Jackery

O Jackery Solar Generator 1000

Este confiável gerador solar de média capacidade é a escolha perfeita para vários usos de energia de reserva, desde viagens rodoviárias e vida útil de RV até acampamentos e atividades ao ar livre.

Especialmente projetado para todas as estações, o SG1000 apresenta a Estação de Energia Portátil Explorer 1000 e Painéis Solares SolarSaga 100 em um pacote conveniente.

Com sua potência de 1.000W, 2.000W e capacidade de 1.002Wh, este poderoso gerador será elegível para um impressionante desconto de $300 durante a temporada de férias no site da Jackery.

Se você estiver no Reino Unido, poderá obter o SG1000 na Amazon por apenas £1.479. Aqueles na UE podem obtê-lo por 1.619 euros.

A Estação de Energia Portátil Jackery Explorer 1000

Esta central elétrica portátil tem características que a tornam perfeita para atividades ao ar livre como passeios de um dia ou excursões de fim de semana. Sua capacidade de 1000 Wh permite utilizar múltiplos dispositivos simultaneamente e mantê-los energizados durante toda a sua viagem.

Possui duas portas USB e uma tomada AC que pode ser usada para carregar smartphones, tablets, laptops e outros itens eletrônicos. Além disso, você pode usar o adaptador de porta de carro incluído para alimentar os acessórios de seu carro, tais como resfriadores e compressores de ar.

Para os clientes de férias que procuram comprar o E1000, agora é a sua chance, já que ele é elegível para $200 de desconto durante este período promocional no site da Jackery ou na página da Amazon.

Para os compradores do Reino Unido, o Explorer 1000 está disponível na Amazon por um preço de barganha de £1.039. Aqueles na UE podem desfrutar de uma taxa igualmente competitiva de 1.124 euros.

Jackery Solar Generator 1500

O SG1500 é um gerador de energia solar pesado da Jackery, projetado para grandes tarefas em qualquer ambiente. O SG1500 tem características de segurança aprimoradas e capacidade de carga rápida, tornando-o ideal para viagens de acampamento ou necessidades de gerador de reserva de emergência.

Com sua incrível capacidade de 1534Wh e 1800 watts de funcionamento, este gerador com certeza fornecerá energia confiável enquanto mantém seus custos de energia baixos. Ele tem três tomadas AC Pure Sine Wave AC, uma porta PD 60W USB-C, uma porta Quick Charge 3.0, uma porta USB-A e uma porta de carro de 12V para fornecer muita energia para todas as suas necessidades. A unidade pode alimentar até 85% de seus aparelhos, incluindo luzes, microondas e refrigeradores.

Você terá direito a 25% de desconto ou $730 de desconto se comprar este produto durante a temporada de férias.

O Jackery Explorer 2000 Pro Portable Power Station

O 2000 Pro é a mais recente invenção da Jackery, um pacote premiado de energia solar que inclui os melhores painéis da categoria e um gerador de emergência para atender a todas as suas necessidades de energia pesada.

Ele oferece uma impressionante capacidade de carga de 2.160Wh para alimentar facilmente todos os seus aparelhos domésticos e ao ar livre, incluindo placas quentes, condicionadores de ar e refrigeradores.

Notavelmente, ele apresenta um LCD intuitivo que ajuda a gerenciar a vida útil da bateria, a saída de potência e os dados de energia em tempo real.

Uma recarga completa leva apenas 2,5 horas, o que o torna uma ótima escolha para excursões fora da rede.

Durante esta estação festiva, o 2000 Pro pode ser seu por $420 de desconto.

Isto resulta em 1.839 euros para clientes da Zona Euro e 1.825 libras para os compradores do Reino Unido.

O Gerador Solar 2000 Pro

O Gerador Solar 2000 Pro da Jackery (Explorer 2000 Pro + SolarSaga 200W) é o gerador mais potente da empresa até agora, vindo com 2.160Wh de capacidade, 2.200W de potência CA e 4.400W de potência de pico. Este gerador potente pode suportar praticamente todas as atividades domésticas ou ao ar livre. Conecte-o a fumantes de pellets para churrascos, mini refrigeradores para acampamentos, carregadores e-bike para explorar trilhas naturais, ou refrigeradores para manter os alimentos frios e frescos durante longas viagens.

Esta combinação vem com um desconto adicional de 28% ($799 de desconto). É um negócio imbatível!

Os clientes do Reino Unido podem adquirir o 2000 Pro na Amazon por £2.339. Nos países da UE, a unidade vai por 2.319 euros.

O espírito natalício ganhou verdadeiramente vida

A equipe Jackery criou a empresa para proporcionar às pessoas uma maneira de viver a vida desejada sem depender de fontes de energia convencionais.

Como uma ávida promotora do movimento verde, a equipe Jackery contribuiu fortemente para o alívio de desastres naturais e forneceu a milhares de famílias em todo o mundo uma sensação de conforto e segurança. Seu objetivo era ser o principal fornecedor de energia solar, e hoje isto se tornou uma realidade.

Para saber mais sobre as ofertas de Natal da Jackery, visite esta página e guarde o melhor presente para você: economia!