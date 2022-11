Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tapo, a marca de segurança doméstica inteligente operada pela TP-Link, introduziu uma nova câmera de segurança que oferece recursos avançados por um preço acessível.

A câmera Tapo C420S2 vem com uma resolução de vídeo de 2K QHD - 2560 x 1440 - tão superior a muitos colegas. Ela também apresenta visualização e gravação de visão noturna colorida, com um sensor de luz estelar embutido.

squirrel_widget_12861629

Alimentado por bateria, pode ser montado dentro ou fora de casa e oferece até 180 dias de uso entre cargas. A bateria pode ser removida para facilitar a recarga.

A câmera vem com detecção inteligente de IA embutida, podendo assim identificar pessoas, animais de estimação, pacotes e carros - com notificações sendo enviadas para o smartphone de um usuário, dependendo das configurações escolhidas. O usuário pode então falar com intrusos (ou convidados) através da funcionalidade de áudio bidirecional, ou acender luzes e um alarme sonoro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É IP65 resistente a água e poeira, enquanto as gravações podem ser armazenadas em um cartão microSD (até 256GB) ou através do serviço de armazenamento em nuvem da Tapo.

O Tapo Care está disponível nos planos Basic e Premium, custando a partir de $3,49 / £2,99 por mês. Você pode obter um período experimental de 30 dias primeiro, se você for um novo cliente.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

A câmera de segurança sem fio Tapo C420S2 está disponível em um pacote de dois pacotes agora, tanto nos EUA como no Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.