Linhas de Nanoleaf Squared levam a iluminação de 90 graus para o próximo nível

(Pocket-lint) - As Linhas Nanoleaf Squared são uma atualização das barras de luz existentes das Linhas Nanoleaf, acrescentando a capacidade de conectá-las em ângulos de 90 graus.

A mais recente adição à crescente linha Nanoleaf significa que as pessoas podem criar novas paterns e layouts em suas paredes, mesmo construindo caixas de luz graças a essa nova opção de conectividade a 90 graus. As Linhas Nanoleaf originais só permitiram uma conexão a 60 graus, mas os novos conectores Lines Squared também são retrocompatíveis para que você tenha ainda mais flexibilidade ao emparelhá-los.

Assim como outros produtos Nanoleaf, as novas Lines Squared se conectam ao seu HomeKit, Google Home e Amazon Alexa-powered home e há até mesmo suporte para o Samsung SmartThings se você estiver interessado nesse tipo de coisa. As luzes também podem atuar como um roteador de borda Thread, assim você também poderá obter outros acessórios Thread online. Note que esta coisa ainda não está pronta para a matéria, mas isso pode muito bem mudar no futuro.

Quer colocar sua geléia? O aplicativo Nanoleaf também inclui um visualizador de música Ryhthm que sincronizará suas luzes com sua música, enquanto um aplicativo também transforma a área de trabalho de seu PC em luzes em sua parede, também.

O produto Lines Squared está disponível para encomenda agora e vem em um pacote inicial de $99,99 / £89,99 / EUR99,99 de quatro luzes, com pacotes de expansão também disponíveis se você quiser construir algo particularmente extravagante. Não há como negar que as lâmpadas Nanoleaf Lines Squared são caras, mas também não há como negar que elas também parecem muito doces.

Escrito por Oliver Haslam.