A Nanoleaf está lançando suas primeiras luzes compatíveis com a matéria

(Pocket-lint) - A Nanoleaf tem uma série de soluções de iluminação para sua casa e área de jogos. Agora a empresa está expandindo sua gama para incluir também luzes compatíveis com a matéria.

A empresa revelou quatro novas lâmpadas inteligentes e fitas de iluminação que fazem parte de sua linha Essentials. A Nanoleaf Essentials foi originalmente lançada em 2020 e incluía uma série de produtos de iluminação doméstica inteligentes que funcionavam com a Thread.

Agora a Nanoleaf está tentando tornar suas luzes ainda mais convenientes com uma experiência ininterrupta apoiada pela Matter. As luzes incluem lâmpadas A19, GU10 e uma faixa de luz.

Enquanto isso, a Matter é um padrão industrial que foi projetado para permitir que os produtos domésticos inteligentes se integrem perfeitamente em sua casa inteligente de uma maneira menos dolorosa. Assim, embora as luzes Nanoleaf possam ser controladas e personalizadas através do aplicativo Nanoleaf, você também poderá usar seu assistente de voz favorito ou outro aplicativo doméstico inteligente através das ferramentas Multi-Admin da Matter.

Como com outras luzes Nanoleaf, estas novas luzes inteligentes Essentials oferecem muita personalização de iluminação. Com 16 milhões de opções de cores, brancos ultra-brilhantes e iluminação dinâmica que muda de cor, você terá alguma iluminação flexível e agradável para sua casa.

A Nanoleaf diz que este é apenas o começo de seus esforços com dispositivos compatíveis com a matéria e mais serão lançados no CES 2023. Saiba mais no site da Nanoleaf.

