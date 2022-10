Os pacotes de fechadura de nível + fechadura inteligente Apple's Home Key integração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os entusiastas da casa inteligente que vivem no ecossistema do Apple HomeKit têm uma nova fechadura inteligente para escolher - e os pacotes Level Lock+ Home Key suportam.

A nova solução de chave inteligente Apple permite que as pessoas usem seu iPhone e o Apple Watch para abrir instantaneamente uma porta e com a chave de casa eles podem facilmente permitir o acesso a outras pessoas também. As chaves vivem no aplicativo Carteira como um cartão de crédito, sendo toda a experiência semelhante ao pagamento por algo usando o Apple Pay. As fechaduras também podem ser usadas mesmo quando a bateria de um iPhone ou do Apple Watch estiver descarregada.

Assim como outros dispositivos habilitados para HomeKit, o Level Lock+ também pode ser bloqueado e desbloqueado remotamente e há a opção de adicionar um teclado opcional à instalação, se o comprador assim o desejar. Outros métodos de desbloqueio incluem cartões de chave NFC antiquados, bem como o Siri para pessoas que preferem falar com suas portas.

Esse teclado não é barato, no entanto. Isso lhe custará US$ 79 por si só, enquanto a fechadura de nível + custará US$ 329,95 com opções de Níquel Cetim e Preto Mate disponíveis. Você pode instalá-lo você mesmo também.

Atualmente, o Level Lock+ só está disponível para venda nos Estados Unidos, e mesmo assim é exclusivo para as Lojas Apple. Deve haver estoque em sua loja local se você tiver sorte, mas os pedidos on-line estão mostrando atualmente um tempo de espera de até seis semanas.

