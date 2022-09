A mais recente lâmpada de fita LED inteligente da Govee é a mais brilhante em

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Govee anunciou sua última geração de fitas LED RGB, e promete iluminar sua casa com os lúmens mais altos disponíveis em uma faixa de 5 metros.

Denominada Govee LED Strip Light M1, a última geração utiliza uma maior densidade de LED para proporcionar melhores e mais brilhantes efeitos.

A faixa tem dez segmentos com 60 contas de luz por metro, em comparação com quatro segmentos e 24 contas por metro nos modelos anteriores.

Ela se beneficia de uma caixa de controle pré-instalada que usa um algoritmo personalizado para sincronizar as luzes com a música e o som ambiente, com 11 modos pré-definidos à escolha.

Também funciona com o modo DreamView da marca, que lhe permite sincronizar efeitos com as outras luzes inteligentes Govee em seu sistema.

Como sempre, há efeitos de iluminação padrão como fade, twinkle, stream e flow, assim como modos personalizados.

Se desejar, você pode combinar dois kits e fazer uma faixa de 10 metros de comprimento que realmente causará impacto.

Como você pode esperar, a Fita de luz LED M1 funciona com o aplicativo Home App habitual da Govee, e isto permite que ela funcione com o Amazon Alexa e o Google Assistant.

Ficamos impressionados como é fácil integrar as anteriores luzes inteligentes do Govee ao nosso ecossistema doméstico inteligente, por isso esperamos mais do mesmo deste último lançamento.

Se você estiver interessado em adicionar alguma bondade LED à sua casa, a M1 está disponível hoje por um preço de $99,99.

Escrito por Luke Baker.