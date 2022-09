Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Signify - a empresa por trás da iluminação inteligente Philips Hue - anunciou um novo aplicativo, características e produtos para sua outra marca de iluminação inteligente, WiZ.

O aplicativo WiZ V2 será lançado no final de setembro de 2022 e trará consigo um recurso chamado SpaceSense que é baseado na tecnologia de sensoriamento Wi-Fi. SpaceSense utiliza sinais Wi-Fi em uma sala para detectar movimento sem produtos que requerem sensores e baterias dedicadas.

As luzes WiZ serão capazes de determinar se um objeto está se movendo na sala medindo pequenos desvios na força do sinal e a detecção é omnidirecional, portanto não requer uma linha de visão.

Você precisará ter duas luzes inteligentes WiZ instaladas em uma sala e estar executando o aplicativo WiZ V2, mas uma vez feito isso, o recurso SpaceSense acenderá automaticamente as luzes em uma sala quando você entrar, ou apagará nas salas quando nenhum movimento for detectado. A senstividade também pode ser ajustada para que seus animais de estimação não possam acender as luzes.

Junto com o recurso SpaceSense, o aplicativo WiZ V2 traz uma interface e recursos redesenhados, incluindo Ação Rápida, que lhe permitirá ter sua própria e personalizada ação rápida de iluminação no aplicativo. Há também o recurso Light Scene Management.

WiZ também anunciou a Luz de Cordas à prova d'água e à prova do tempo, oferecendo 16 milhões de opções de cores. Há 12 lâmpadas LED dentro da Luz String e há uma configuração de Modo de Luz Dinâmica que verá as lâmpadas acenderem aleatoriamente várias cores com base no modo de luz escolhido.

O aplicativo WiZ app V2 com sua característica SpaceSense e outras características é compatível com todos os produtos WiZ e Connected by WiZ. Como mencionado, ele estará disponível a partir do final de setembro de 2022. O WiZ Outdoor String Light estará disponível a partir de outubro de 2022 e custará £109,99 no Reino Unido.

