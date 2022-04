5 razões para ter uma câmera de bateria para ficar de olho em sua casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando se trata de manter um olho em sua casa, há muitas opções diferentes para escolher. Algumas pessoas preferem ter um sistema com câmeras que são monitoradas por profissionais, enquanto outras fazem uma abordagem mais "faça você mesmo" e usam câmeras domésticas que podem ser monitoradas a partir de seus telefones.

No entanto, por melhor que estas câmeras funcionem, elas são muitas vezes um pouco feias e podem ser muito complicadas de instalar, com a necessidade de fiação e perfuração. O EZVIZ BC2 é a solução perfeita para qualquer pessoa que queira os benefícios de uma câmera sem o incômodo ou as despesas de um sistema tradicional. Ela pode ir a praticamente qualquer lugar!

Esta câmera EZVIZ BC2 alimentada por bateria é fácil de configurar e usar, e é perfeita para qualquer pessoa que queira paz de espírito sem fazer grandes mudanças em sua casa. É especialmente adequada para locatários que não querem arriscar sacrificar seus depósitos fazendo buracos na parede, ou qualquer pessoa que vai regularmente a casas de férias. As câmeras operadas por baterias são mais convenientes e confiáveis do que as câmeras tradicionais por inúmeras razões, e tudo o que você precisa é de uma conexão Wi-Fi para configurá-las.



Este artigo destaca as 5 razões para ter uma câmera a bateria para ficar de olho em sua casa.

Você quer ficar de olho em sua casa quando não está lá, mas não quer que uma câmera fique de olho ocupando espaço em sua sala de estar. Já é difícil encontrar tempo para limpar e organizar sua casa, muito menos preocupar-se em instalar um sistema de segurança que ocupa mais espaço e é difícil de esconder.

A Câmera EZVIZ de Bateria BC2 para uso interno é a solução perfeita para você. Esta câmera é compacta em tamanho, fácil de instalar e parece uma peça normal de mobiliário em vez de uma câmera de segurança volumosa. Além disso, ela funciona com baterias, portanto você não precisa se preocupar em encontrar uma tomada onde você queira colocá-la. O EZVIZ BC2 se funde perfeitamente com sua casa.

As câmeras de segurança tradicionais exigem que você faça furos em suas paredes e cabos em toda a sua casa. Quem tem tempo ou paciência para isso? Além disso, e se você quiser mover sua câmera da sala de estar para o berçário? A idéia de fazer furos e passar cabos através da casa é particularmente assustadora para os pais. Você provavelmente quer ficar de olho no seu pequeno enquanto eles estão dormindo, mas não quer ter que lidar com arames. Pode ser complicado encontrar uma câmera que você possa colocar no quarto de seu filho sem ter que se preocupar com cordas que atrapalhem ou sejam um risco de estrangulamento.

A câmera EZVIZ BC2 é uma câmera de segurança alimentada por bateria que pode ser colocada em qualquer lugar de sua casa sem a necessidade de qualquer perfuração ou cabeamento. A BC2 é alimentada por uma bateria de 2000 mAh que pode funcionar por até 50 dias em um trecho. A EZVIZ Câmera de Bateria BC2 é fácil de configurar e usar e vem com detecção de movimento e visão noturna, para que você possa sempre ficar de olho em seu filho. Esta câmera é perfeita para o quarto do bebê porque pode ser fixada à grade ou à parede do berço.

As câmeras de segurança padrão não podem fazer muito. Se houver uma queda de energia, elas se tornam inúteis, deixando sua casa ou escritório vulnerável a ladrões. Muita coisa pode acontecer quando sua câmera de segurança está fora de serviço. Os ladrões podem invadir sua casa ou escritório e roubar seus pertences sem que você nunca saiba.

A câmera de segurança interna a bateria BC2 é a solução perfeita para este problema. Esta câmera é com fio mas funciona com uma bateria, portanto ainda funcionará mesmo durante uma queda de energia. Além disso, ela tem resolução HD de 1080p e visão noturna para ficar de olho em tudo o que acontece em seu espaço, tanto dia quanto noite.

As câmeras de segurança tradicionais são frequentemente volumosas, desagradáveis e requerem instalação profissional. Isto pode ser um grande impedimento para as pessoas que procuram proteger sua casa ou escritório. Além disso, as câmeras de segurança tradicionais só podem ser instaladas através de fios de arame, o que envolve a perfuração de furos nas paredes. Se você é proprietário de uma casa, pode hesitar em fazer furos na parede por razões estéticas e estruturais. Se você é locatário, tem bons motivos para temer que estará sacrificando seu depósito inicial se fizer furos nas paredes.

A câmera EZVIZ Indoor Battery é a solução perfeita para pessoas que querem a paz de espírito que vem com a posse de uma câmera de segurança sem o incômodo de fios ou instalação. Esta minúscula câmera pode ser fixada a qualquer superfície metálica com um estalido e fornece qualidade de vídeo HD 1080p. É uma solução 100% sem fios, e você pode colocá-la em qualquer lugar. E como não precisa ser cabeada em sua casa, o depósito de seu locatário permanece seguro.

Você está sempre preocupado em perder momentos importantes da vida. É difícil saber quando o momento está acontecendo, e mesmo que você esteja lá, pode não ser capaz de capturá-lo corretamente. Isto é especialmente verdade para pais jovens e pais de animais de estimação. Você não quer perder os primeiros passos de seu bebê, não é mesmo? E você não quer perder aqueles momentos adoráveis em que seus animais de estimação brincam uns com os outros.

A câmera de bateria interna EZVIZ BC2 é a solução perfeita para este problema. Esta câmera de segurança a bateria tem detecção de movimento e começará a gravar automaticamente quando sentir alguém na sala. Além disso, você pode escolher entre o armazenamento local ou os planos do EZVIZ CloudPlay para garantir que suas filmagens estejam sempre seguras. Mesmo sendo pequena, ela suporta a inserção de um cartão microSD de até 256 GB, o que é suficiente para meses de filmagens.

Quer você esteja procurando uma câmera a bateria para ficar de olho em sua casa enquanto estiver fora ou uma que funcione quando a energia acabar, a EZVIZ tem você coberto. A Câmera de Bateria BC2 pode ser colocada em qualquer lugar e continua a gravar quando há uma queda de energia, assim você nunca precisa se preocupar em perder nada importante. Se você está procurando uma maneira confiável de vigiar sua propriedade, a Câmera de Bateria EZVIZ BC2 para uso interno é a solução perfeita.

A Câmera EZVIZ de Bateria BC2 para uso interno está atualmente disponível em Amazon UK por £69,99. Se você está procurando uma câmera de bateria confiável para manter um olho em sua casa, animais de estimação ou crianças, vale a pena considerar.