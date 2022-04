Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procure no Google -"smart lock" agora mesmo. O que você vê? Fechaduras do Google Nest e August e outros - tudo por mais de 200 dólares cada? As fechaduras inteligentes não são baratas, mas a Wyze pretende mudar isso.

A empresa de casas inteligentes, conhecida por oferecer produtos acessíveis, anunciou a fechadura Wyze Lock Bolt. É uma fechadura "inteligente" que parece um teclado preto fosco, mas que tem um leitor de impressões digitais. Notavelmente, não tem conexão à Internet, contando com Bluetooth para controle local. Disponível diretamente através da Wyze, ela substitui toda a sua fechadura e custa $69,99 (mais $10 de remessa).

O parafuso de trava Wyze pode ser desbloqueado com sua impressão digital ou com um código inserido no teclado integrado. O teclado/leitor de impressões digitais é montado na frente, enquanto a traseira abriga as baterias e o motor. Ele não suporta uma chave tradicional. Você precisa usar códigos ou suas impressões digitais para desbloqueá-lo e controlá-lo sobre Bluetooth através do aplicativo Wyze em seu smartphone iOS ou Android. (Você pode usar o aplicativo Wyze para trancar ou destravar sua porta se estiver dentro do alcance de 16 pés do rádio Bluetooth 5.0). O Wyze Bolt pode armazenar até 50 impressões localmente na fechadura, além de 20 códigos de teclado.

O aplicativo Wyze também pode registrar quem acessou a fechadura e quando. Mas não há conectividade Wi-Fi ou outro tipo de conectividade, portanto não se pode confiar nisso ou esperar qualquer integração doméstica inteligente. Em outras palavras, você não pode adicionar a fechadura em suas rotinas de automação doméstica ou usá-la com assistentes de voz.

Ainda assim, é um teclado/bloqueio de impressão digital barato que funciona com o aplicativo Wyze em seu telefone, se você estiver a uma certa distância.

Escrito por Maggie Tillman.