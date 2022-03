Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de internet via satélite Starlink é capaz de fornecer velocidades impressionantes e, mais importante, pode ajudar a garantir que aqueles em locais rurais remotos tenham acesso confiável à internet.

No entanto, o serviço já tem um custo bastante substancial e, como parece ser o caso de quase tudo no momento, esse preço infelizmente deve aumentar.

Um e-mail enviado aos clientes da Starlink diz: "Devido a níveis excessivos de inflação, o preço do kit Starlink está aumentando de US$ 499 para US$ 549 para titulares de depósitos e US$ 599 para todos os novos pedidos, em vigor hoje".

"Além disso, o preço mensal do serviço Starlink aumentará de US$ 99 para US$ 110. O novo preço será aplicado à sua assinatura em 22/04/2022."

O e-mail também lembra aos clientes que eles têm direito a um reembolso parcial de US$ 200 caso desejem cancelar o serviço.

Os clientes que receberam equipamentos Starlink nos últimos 30 dias podem solicitar um reembolso total.

Não há menção ao nível Premium, então, por enquanto, estamos assumindo que o aumento de preço afeta apenas os clientes padrão.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

O e-mail da Starlink também divulgou algumas conquistas recentes para a plataforma. “Desde o lançamento de nosso serviço beta público em outubro de 2020, a equipe Starlink triplicou o número de satélites em órbita, quadruplicou o número de estações terrestres e fez melhorias contínuas em nossa rede”.

"No futuro, os usuários podem esperar que a Starlink mantenha sua cadência de melhorias contínuas de rede, bem como novas adições de recursos".

Ainda não se sabe se essa cadência vem com aumentos contínuos de preços.

Escrito por Luke Baker.