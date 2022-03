Innr Globe Lights Color expande a gama de iluminação inteligente ao ar livre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Innr expandiu sua gama de luzes inteligentes externas com a Global Lights Colour, disponível agora por £ 169 para três.

Como outros produtos de iluminação interna, as luzes esféricas são compatíveis com Philips Hue e Samsung SmartThings. Graças à conformidade com Zigbee, você os conecta a uma ponte - como o próprio Innr, um dispositivo Alexa ou Hue Bridge - e eles podem ser configurados para uma das mais de 16 milhões de cores.

As luzes vêm em um pacote de três como padrão ou podem ser aumentadas em até cinco globos no total por meio de pacotes individuais adicionais (£ 44,99 cada).

Eles podem ser pendurados em uma árvore, cerca de jardim ou até mesmo colocados no chão (usando um espigão incluído) e são à prova de água e poeira IP65 para suportar condições climáticas normais.

A saída de luz em cada lâmpada é de 370 W e durarão cerca de 30.000 horas de uso ou mais.

O controle de voz Alexa e Google Assistant pode ser usado para desativá-los ou ativá-los ou atribuir cores. Aplicativos de iluminação inteligente também podem ser usados, embora não sejam compatíveis com o Apple HomeKit.

A Innr também possui uma Outdoor Flex Light em sua linha para 2022, ao preço de £ 59,99 para 2 metros, £ 99,99 para 4 metros.

