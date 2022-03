Quão rápido é o serviço de internet Starlink de Elon Musk?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ultimamente, o Starlink de Elon Musk tem sido o assunto da cidade, com o excêntrico bilionário doando hardware para ajudar a manter os cidadãos ucranianos conectados durante o conflito em andamento.

No resto do mundo, no entanto, o serviço Starlink continua sendo uma forma muito cara de acessar a internet, principalmente se você optar pelo pacote premium .

Para a maioria das famílias, o Starlink não faz muito sentido, mas se você estiver em um local rural remoto sem acesso a provedores de banda larga convencionais, pode ser uma dádiva de Deus.

A questão é: quão rápido é o Starlink em uso no mundo real? A Ookla, a empresa por trás do Speedtest.net , usou seu vasto conjunto de dados para descobrir exatamente como o Starlink se compara à concorrência em todo o mundo.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

Nos EUA, a Ookla descobriu que a Starlink era o provedor de internet via satélite mais rápido, por uma margem significativa, durante o quarto trimestre de 2021. No entanto, não pode competir com a velocidade média dos provedores de internet fixa nos Estados Unidos. Ookla também observou que a Starlink viu um aumento considerável na velocidade do terceiro para o quarto trimestre de 2021, passando de uma velocidade média de download de 87,25 Mbps para 104,97 Mbps.

A Starlink também tem números de latência impressionantes e é o único serviço de internet via satélite a chegar perto da latência mediana oferecida pelos provedores de internet fixa.

Essa experiência não é consistente em todos os Estados Unidos, porém, com velocidades variando muito dependendo da localização. As velocidades mais altas foram registradas no Condado de Miami Dade, Flórida, com velocidades médias de download de 191,08 Mbps.

No Reino Unido, onde parece que a maioria de nós está lutando com internet lenta, o Starlink é quase duas vezes mais rápido que a velocidade média de download de banda larga. Não consegue acompanhar a velocidade de upload, mas a margem é muito estreita. A latência média também é baixa, e a Ookla considera que é boa o suficiente para jogar jogos multiplayer online de forma confiável.

Quando comparado com a internet via satélite SES, simplesmente não há comparação. Portanto, se você for um dos poucos no Reino Unido que requer internet via satélite, o Starlink parece ser a melhor opção.

Para ver como a Starlink feiras em todo o mundo, você pode ler o relatório completo aqui .

Escrito por Luke Baker.