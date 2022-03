Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Eufy, marca de casa inteligente da Anker , lançou seu mais recente produto: o Eufy Security Video Smart Lock, de US$ 399.

Disponível no Kickstarter , é uma campainha de vídeo e um dispositivo all-in-one de bloqueio inteligente que deve ser enviado aos apoiadores em maio de 2022, com um lançamento geral a seguir um mês depois. Não é apenas interessante por combinar duas funcionalidades, mas também porque possui um leitor de impressão digital para destrancar a porta. Ele também pode enviar alertas quando pessoas específicas chegam ou saem por meio de reconhecimento facial, de acordo com Anker.

É como se a Eufy combinasse seu Eufy Smart Lock Touch de US $ 260 e Wi-Fi com a campainha de vídeo Eufy 2K de US $ 200, mas depois adicionasse mais recursos. O Pocket-lint não teve a chance de testar o dispositivo, mas temos algumas preocupações. Por um lado, quando se trata de campainhas de vídeo , as pessoas geralmente não percebem que devem pressionar a câmera em algum lugar para alertar o proprietário.

Com o aparelho de Eufy, o botão da campainha fica na fechadura da porta , então pudemos ver as pessoas se misturando e sem saber o que fazer.

Eufy também não mencionou a duração da bateria, então suspeitamos que a fechadura da porta e a câmera de segurança possam drenar a bateria rapidamente.

Eufy disse que a parte da campainha de vídeo terá uma câmera 2K com visão noturna, um campo de visão de 160 graus, uma proporção de 4:3 e um alto-falante e microfone, além de um toque digital plug-in e detecção de movimento. O bloqueio será acionado por um leitor de impressão digital ou teclado, e o aparelho oferece aplicativo e controle de voz.

(Observe que não há trava com chave física.)

A Eufy afirmou que pode reconhecer sua impressão em menos de 0,3 segundos e usa inteligência artificial para aprender melhor suas impressões e as impressões de sua família ao longo do tempo para um tempo de reação ainda mais rápido.

Como em todos os produtos de câmera da Eufy, as gravações são armazenadas localmente, presumivelmente trabalhando diretamente por Wi-Fi para armazenar imagens no dispositivo.

O Eufy Security Video Smart Lock já está disponível no Kickstarter. O super especial para madrugadores custa US$ 199 para os primeiros 2.000 apoiadores.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

Escrito por Maggie Tillman.