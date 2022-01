Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Matter foi anunciado pela primeira vez em 2019, não estava totalmente claro como poderia beneficiar os dispositivos domésticos inteligentes além de outros padrões, como o Zigbee. No entanto, o conceito foi melhor esclarecido desde então - principalmente pelo seu fundador, a Connectivity Standards Alliance.

É um padrão de todo o setor que basicamente garante que os produtos domésticos inteligentes conversem entre si com mais capacidade por Wi-Fi ou Thread - permitindo que um usuário compre dispositivos de diferentes fabricantes, mas os integre perfeitamente à sua casa conectada. E finalmente está quase aqui, com produtos habilitados para Matter à beira do lançamento.

O Pocket-lint conversou recentemente com o CEO da CSA, Tobin Richardson, para o Pocket-lint Podcast . Ele nos explicou a razão pela qual o padrão Matter foi criado e, mais importante, como ele beneficiará os consumidores domésticos: "Estamos procurando que diferentes ecossistemas trabalhem juntos - tentando fazer com que essas lâmpadas funcionem com essas lâmpadas, por exemplo - e... quanto mais rápido você puder fazer isso, melhor, porque esse é um ponto de dor real [para os consumidores]", disse ele.

"As empresas estão oferecendo experiências de consumo muito interessantes e muito boas, mas estão limitadas ao seu próprio ecossistema de dispositivos e produtos.

"Isso não apenas cria dor e confusão para os consumidores, como também cria despesas gerais e complexidade para os desenvolvedores de produtos, que então retornam aos consumidores. E assim, chegando a esse tipo de terreno comum, o maior denominador comum que podemos oferecer em termos de interoperabilidade, essas empresas podem se concentrar em construir uma lâmpada melhor, construir uma experiência de conexão melhor, não apenas se concentrar em garantir que esses produtos realmente conversem entre si. Essa é realmente a tarefa que temos pela frente."

Mais de 170 marcas se inscreveram para cumprir o novo padrão Matter, incluindo Samsung com sua plataforma SmartThings, Apple, Amazon, Google e Zigbee Alliance. Isso deve significar efetivamente que você pode usar um alto-falante inteligente, uma lâmpada ou até uma geladeira conectada e cada um imediatamente verá e falará um com o outro sem que você precise pular a quantidade de aros que faz hoje.

No entanto, Richardson não acha que você deve adiar a compra de produtos domésticos inteligentes que não são habilitados para matéria no momento. Afinal, pode demorar um pouco até que o mercado esteja repleto de dispositivos compatíveis. Mas a boa notícia é que muitos dispositivos disponíveis podem ser atualizados para serem compatíveis com o Matter no futuro: "Estamos analisando alguns novos termostatos para nossa casa. ainda não saiu", revelou.

"E sabemos que alguns deles, se forem baseados em Wi-Fi, serão atualizados. Muito disso será trabalhado pelas próprias empresas."

Escrito por Rik Henderson.