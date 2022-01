Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de casa inteligente Ankers, Eufy, está na CES 2022 em Las Vegas apresentando sua visão única sobre campainhas de vídeo: uma nova campainha de câmera dupla.

Chamado de Eufy Security Video Doorbell Dual , é diferente da maioria das campainhas de vídeo disponíveis agora porque tem duas câmeras em vez de uma. Ele contém uma câmera 2K na parte superior para capturar o rosto e o corpo do seu visitante e uma segunda câmera 1080p na parte inferior para visualizar quaisquer pacotes deixados em sua porta.

A câmera 1080p voltada para baixo tem um campo de visão de 120 graus, enquanto a câmera 2K pode ver até 160 graus.

A campainha tem dupla detecção de movimento, que usa tecnologia de radar e PIR para detectar com precisão as pessoas em movimento e potencialmente prevenir falsos alertas. Ele também possui recursos de inteligência artificial especificamente para detectar pacotes e reconhecer seus amigos e familiares.

A ideia é que, com duas câmeras, deve haver menos ponto cego, permitindo que você tenha uma visão mais ampla para que possa ver não apenas as pessoas, mas também o que as cerca. A campainha movida a bateria custa US $ 260 e inclui o Homebase 2 necessário, embora Eufy disse que uma versão autônoma está chegando para aqueles que já possuem o hub. Eufy também tem uma campainha de câmera dupla com fio em desenvolvimento.

Não há taxa de assinatura mensal exigida para usar o Eufy Security Video Doorbell Dual. Na verdade, quando emparelhado com um hub Eufy (HomeBase 2), você obtém 16 GB de armazenamento local, que Eufy disse que deve fornecer até 90 dias de gravação de vídeo. A campainha em si deve durar seis meses com carga.

Finalmente, ele funcionará com as plataformas de casa inteligente Amazon Alexa e Google Home. O lançamento está programado para o próximo mês, em 8 de fevereiro de 2022.

Enquanto estava no CES 2022, Eufy também anunciou uma nova Cam Eufy Security Garage-Control e a Cam Plus . Estas são soluções de controle e câmera tudo-em-um de porta de garagem projetadas para vigiar sua garagem e abrir e fechar remotamente a porta de sua garagem. A Garage-Control Cam oferece vídeo 1080p e pode controlar uma porta, enquanto a Cam Plus tem vídeo 2K e pode controlar até duas portas.

Ambos precisam ser conectados.

Eles podem emparelhar-se com sensores de porta para detectar sua porta e enviar um alerta caso você se esqueça de fechá-la ao sair de casa. Eufy também oferece geofencing, para que você possa configurar a porta da garagem para abrir ou fechar conforme você entra e sai. Ambos os modelos podem dizer a diferença entre humanos, veículos e movimento usando IA no dispositivo, e eles não requerem um hub Eufy. Ambos oferecem 32 GB de armazenamento local usando um cartão SD.

Não há taxas mensais de armazenamento em nuvem e você obtém gravação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se alguma dessas coisas lhe interessar, a Garage-Control Cam custará $ 99 quando for lançada, enquanto a Garage-Control Cam Plus custará $ 129.

Ambos estão programados para serem lançados em março de 2022.