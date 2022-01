Torne suas cortinas inteligentes em 30 segundos usando essas cortinas e acessórios SwitchBot hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Graças à crescente acessibilidade dos acessórios domésticos inteligentes, a maioria das pessoas pode controlar todos os aspectos de suas casas usando comandos de voz ou smartphones. Se você deseja alterar as luzes, a temperatura ou definir a automação inteligente com base em seus hábitos, tudo isso pode ser feito com sua voz ou smartphone. No entanto, a maioria dos sistemas domésticos inteligentes negligenciou um aspecto essencial da automação residencial - cortinas.

As cortinas são um componente essencial da sua casa - puxá-las para trás permite que você experimente a luz natural, desenhá-las ajuda a obter privacidade ou reduzir as temperaturas internas e muito mais. A maioria das pessoas abre ou fecha as cortinas, dependendo da temperatura ou da hora do dia. SwitchBot é um dos dispositivos domésticos inteligentes mais eficazes para cortinas - permite que você aprimore suas cortinas existentes em 30 segundos!

O SwitchBot também oferece vários outros acessórios, como controles remotos, medidores e painéis solares, que funcionam com suas cortinas inteligentes para criar cenas inteligentes. Estes são complementos perfeitos para qualquer casa, o que os torna um presente ideal para o Dia dos Namorados, e o SwitchBot realizará algumas ofertas para marcar essa ocasião muito em breve, portanto, continue verificando seu site para ver quando eles forem lançados.

A cortina SwitchBot é um pequeno dispositivo sem fio que pode motorizar suas cortinas existentes. Você não precisa substituir suas cortinas existentes ou comprar cortinas especiais. O robô pode simplesmente ser conectado às suas cortinas em 30 segundos. Quando você envia os comandos apropriados, o dispositivo move suas cortinas na direção desejada, permitindo que você abra ou feche as cortinas automaticamente.

Você também pode definir automações e cenas inteligentes para suas cortinas. Se preferir acordar com a luz natural do sol, você pode configurar automações para fazer as cortinas se abrirem com o nascer do sol. Se você instalar o SwitchBot Hub Mini, também poderá controlar as cortinas quando estiver de férias ou do outro lado do mundo! Se você tiver cortinas de dupla face, no entanto, precisará de duas unidades do dispositivo.

O SwitchBot Hub Mini é o componente central do seu sistema de casa inteligente. Ele permite que você transforme todos os seus eletrodomésticos comuns, como ACs e TVs, em dispositivos inteligentes. Além disso, você também pode fazer com que diferentes dispositivos inteligentes interajam entre si na mesma rede. Por exemplo, você pode agrupar o Hub Mini com o SwitchBot Curtain and Meter para abrir/fechar as cortinas de acordo com a temperatura e em sincronia com um ar condicionado.

O SwitchBot Meter , também conhecido como SwitchBot Thermometer & Hygrometer, permite controlar a temperatura da sua casa. Você pode monitorar a temperatura ambiente da sua casa usando o aplicativo para smartphone e criar automação para alterar a temperatura de acordo com a hora do dia. Você também pode conectar o medidor com a cortina SwitchBot - quando estiver muito quente lá fora, o sistema doméstico inteligente fechará as cortinas e diminuirá a temperatura até que a temperatura interna perfeita seja alcançada.

O SwitchBot Remote é o acessório perfeito para a cortina SwitchBot. É um pequeno dispositivo de bolso que você pode colocar em sua mesa de cabeceira ou anexar à sua parede. Sempre que você quiser abrir ou fechar as cortinas, basta tocar no botão do controle remoto para controlar as cortinas. Se você não quiser usar comandos de voz ou navegar até seu smartphone, este é o dispositivo ideal para controlar suas cortinas à distância.

O Painel Solar SwitchBot é outro companheiro brilhante da cortina SwitchBot. O dispositivo de cortina inteligente já contém uma bateria embutida que fornece até oito meses de uso contínuo quando totalmente carregada. No entanto, se você conectá-lo ao Painel Solar SwitchBot, você garante que a bateria do dispositivo esteja sempre totalmente carregada, para que você nunca precise se preocupar em carregar o dispositivo. Este emparelhamento é ideal para uso contínuo e de longo prazo.

O SwitchBot oferece uma ampla gama de dispositivos e acessórios domésticos inteligentes que funcionam de forma colaborativa para garantir as condições internas perfeitas para sua casa. Você pode emparelhar sua cortina SwitchBot com o Hub Mini, Remote, Meter e Solar Panel para garantir que o dispositivo possa ser controlado por meio de comandos de voz, smartphone, controle remoto e automações, sem risco de a bateria acabar.