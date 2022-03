A Vacos tem ótimas ofertas de câmeras domésticas inteligentes para o Natal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é pai ou mãe, seja de um bebê recém-nascido ou de crianças em processo de crescimento, provavelmente sabe o valor de ser capaz de ficar de olho nos seus filhos, mesmo que esteja apenas em outro lugar em sua casa.

Vacos é um dos novos nomes mais impressionantes no mundo da segurança residencial inteligente e tem uma variedade de câmeras de segurança incríveis para ajudá-lo a se certificar de que sua casa está segura, ao lado de algumas opções excelentes, como uma babá eletrônica para usos mais específicos. Escolhemos alguns de seus produtos mais atraentes aqui, mas você também deve conferir sua super liquidação de férias , que termina em 5 de janeiro e tem alguns ótimos descontos para oferecer.

Um bom monitor de bebê pode valer seu peso em ouro, permitindo que você relaxe um pouco com a confiança de que será alertado se seu bebê se mexer ou chorar. É uma ferramenta extremamente valiosa no arsenal de qualquer pai, e o Vacos tem um ótimo monitor inteligente que é muito melhor do que as versões antigas.

Ele tem uma câmera 720p para assistir ao seu berço ou cama, com visão noturna nítida para um vídeo perfeito, seja claro ou escuro, e é emparelhado com uma pequena tela de 5 polegadas excelente que permite que você verifique o feed da câmera sempre que quiser. A câmera tem detecção de temperatura e voz, então você não está apenas contando com o feed de vídeo. Ele tem controles que permitem movimentar e ampliar o feed, mas você também pode fazer o check-in em seu smartphone, se for mais fácil.

Se você espera ficar de olho em algo ao ar livre, ou apenas quer uma ótima câmera para sua varanda ou quintal, a Vacos também tem uma excelente opção na forma de sua versão Cam IR, que é à prova d'água para garantir que você pode deixá-lo de fora, independentemente do clima, e contar com um ótimo vídeo voltando.

Ela grava em 1080p e tem visão noturna, tornando-a uma câmera de segurança perfeita e, com áudio bidirecional, você pode avisar aos convidados que está a caminho assim que os avistar. Você pode até emparelhar a câmera com um dos painéis solares da Vacos para garantir que ela se ligue sem a necessidade de cabos.

Finalmente, se você precisa de uma câmera interna, mas não necessariamente tem um filho pequeno para monitorar, você pode pegar a Vacos Indoor Cam para obter o melhor de todos os mundos - uma excelente câmera de alta resolução que é fácil de colocar em sua casa.

Ele funciona perfeitamente com o Amazon Alexa ou o Google Assistant (assim como a versão Cam IR), permitindo que você controle suas câmeras com um assistente de voz, se preferir, sendo um ótimo complemento se você já tiver um sistema doméstico inteligente configurado . Possui grande variedade, tornando-o ideal até mesmo para uma grande sala interna, e seu design atraente e minimalista significa que ele se encaixa facilmente em uma variedade de estéticas.