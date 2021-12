Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um relatório do regulador de comunicações do Reino Unido, Ofcom, afirma que mais de oito milhões de residências no Reino Unido agora podem acessar banda larga de fibra completa, embora apenas uma fração delas tenha feito upgrade até agora.

Na verdade, um número significativo paga acima das probabilidades por velocidades de banda larga mais lentas e muitos continuam a fazê-lo, embora não tenham contrato.

Ofcom afirma que atualmente apenas dois milhões de residências assinam as velocidades mais rápidas (até 1 GB) - aproximadamente 24 por cento das residências que têm essa capacidade.

No entanto, como temos abordado no Pocket-lint, só recentemente a Virgin Media O2 concluiu o lançamento de seu serviço de banda larga gigabit para cobrir toda a sua rede. É mais do que provável que esses números acelerem em 2022.

Melhores lâmpadas inteligentes 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 16 Dezembro 2021

Certamente, banda larga ultrarrápida estará em demanda - o Ofcom também descobriu que o uso médio de dados mensais por domicílio aumentou para 453 GB em 2021. Isso mais do que triplicou em cinco anos.

Infelizmente, cerca de 125.000 residências no país ainda não podem acessar "velocidades decentes de banda larga" de até 10 Mbps de download e 1 Mbps para cima.

Também mencionado no relatório é que a cobertura 5G em todo o Reino Unido aumentou 37 por cento no ano passado, com acesso agora disponível em metade das residências do país. Isso não quer dizer que ainda esteja sendo usado - o Ofcom afirma que o 5G é responsável por apenas 3% do uso de dados.