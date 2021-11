Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de interruptores de luz, Retrotouch, lançou um novo interruptor de luz inteligente “Friends with Hue” que permite que você controle suas lâmpadas Philips Hue em uma sala, mesmo que alguém as desligue no interruptor de luz principal.

O novo interruptor inteligente pode ser instalado para substituir um interruptor de luz existente ou usado como uma solução sem bateria presa em qualquer parede sem a necessidade de conectar nada.

O dispositivo funciona permitindo que os proprietários ignorem a função liga / desliga para que o circuito permaneça sempre ligado para que os usuários ainda possam controlar as luzes Hue conectadas ao switch por meio deste novo Retrotouch Smart Switch.

Vindo em duas opções de grupo ou único grupo (na mesma caixa) e em vidro branco ou preto com ou sem um acabamento cromado, o interruptor e pode ser personalizado para controlar as luzes acesas ou apagadas ou várias cenas que você deseja ter como atalhos.

Os interruptores têm um alcance de até 30 metros e, graças à inovadora tecnologia de colheita da EnOcean. Cada vez que o botão é pressionado, gera energia suficiente para enviar um sinal de rádio para o Philips Hue Bridge, o que significa que não são necessárias baterias, o que facilita a instalação.

O Switch, que funciona como parte do Friends of Hue, também é compatível com o Apple HomeKit e pode controlar até 50 luzes e lâmpadas simultaneamente.

A configuração é incrivelmente fácil, tudo por meio do aplicativo Philips Hue, embora você precise de blubs Philips Hue compatíveis para que o interruptor seja controlado.

Ele não controlará, por exemplo, nenhuma lâmpada padrão não conectada na sala no circuito controlado pelo interruptor de luz que você está substituindo.

Retrotouch é uma das muitas soluções de switch para Philips Hue, incluindo switches feitos pelo fabricante Signify da Philips Hue. No entanto, é uma das poucas opções que realmente se encaixam nas atuais placas de interruptor de luz padrão do Reino Unido, permitindo que você substitua o interruptor de luz principal em uma sala.

O novo switch inteligente Retrotouch Friends of Hue está disponível na Amazon e na tech4 e custa £ 59,99 no Reino Unido.

