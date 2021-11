Annke oferece até 45% de desconto em câmeras de segurança inteligentes para a Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Annke é uma das marcas líderes mundiais em câmeras de segurança inteligentes. Eles criaram um nicho para si próprios para fornecer câmeras de segurança de alta qualidade com sensores de movimento habilitados para IA, recursos de visão noturna em cores e extrema clareza. Se você está procurando uma oportunidade para atualizar seu sistema de segurança, este é o momento ideal.

Como a Black Friday está chegando, a Annke está oferecendo descontos de até 45% em algumas de suas melhores câmeras de segurança inteligentes. Eles também oferecem pacotes atraentes que permitem que você economize centenas de libras de uma só vez. Esteja você procurando atualizar seu sistema de segurança ou comprar câmeras de segurança pela primeira vez, agora é a hora de começar!

Abaixo, destacamos os recursos mais notáveis comuns a todas as câmeras de segurança inteligentes Annke, seguidos por uma visão geral das melhores ofertas da Annke Black Friday.

Se estiver instalando a câmera de segurança ao ar livre ou em um local público, você precisará usar o recurso de máscara de privacidade. Este recurso permite que você desenhe uma máscara de privacidade sobre partes do vídeo que você não tem permissão para monitorar por motivos de privacidade. Por exemplo, se você estiver instalando a câmera de segurança do lado de fora, pode monitorar todas as áreas que pertencem a você, mas não as que pertencem aos seus vizinhos. O recurso de máscara de privacidade permite que você bloqueie essas áreas, para que você não esteja violando nenhuma lei de privacidade. Este recurso está disponível em todas as câmeras de segurança inteligentes Annke.

Algumas câmeras de segurança inteligentes reduzem seu custo inicial, mas fazem você pagar taxas de assinatura mensais exorbitantes para acessar seus recursos. Eles podem oferecer uma experiência básica sem assinaturas, mas você precisará pagar muito por seus recursos avançados. Esse não é o caso das câmeras de segurança Annke - você só precisa pagar o custo inicial, após o qual você pode acessar todos os seus recursos sem pagamentos mensais adicionais. No longo prazo, as câmeras de segurança inteligentes Annke provam ser muito mais razoáveis do que a maioria das outras porque você não tem custos mensais.

Todas as câmeras de segurança inteligentes Annke apresentam recursos de alerta de movimento em tempo real. Isso permite que você receba notificações push instantâneas ou e-mails sempre que alguém entrar nas proximidades da câmera. Você também pode alterar o olhar da câmera e personalizar as áreas de movimento, ou seja, você pode denotar quais partes da área devem acionar alertas de movimento. Isso garante que você não receba alarmes falsos. Algumas câmeras de segurança inteligentes Annke, como a CZ400, também fornecem detecção de movimento inteligente habilitada para AI para alertas específicos, como cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de bagagem desacompanhada, detecção de exceção de áudio e reconhecimento humano.

As câmeras de segurança inteligentes Annke vêm com classificação IP67 à prova de intempéries. Isso significa que as câmeras de segurança podem ser imersas em 1 metro de água por até 30 minutos sem nenhum problema. Além disso, as câmeras também podem suportar temperaturas extremas de -22 ° F a 140 ° F e ainda continuar gravando em sua capacidade ideal. Graças à classificação IP67, você pode instalar a câmera de segurança em qualquer condição externa, independentemente do clima e dos padrões climáticos irregulares.

As câmeras de segurança inteligentes Annke vêm com pelo menos 1 TB de espaço de armazenamento, o que permite armazenar até 50 dias de gravações contínuas. Além disso, você também pode inserir um cartão TF de 256 GB na câmera para capturar todos os eventos acionados por movimento automaticamente. Você também pode conectar câmeras Annke a NVRs de 4K, o que permite capturar imagens ininterruptas sem estar online. Como tal, você tem várias opções de gravação contínua e não precisa pagar por contratos mensais ou armazenamento em nuvem.

Os recursos mencionados acima são comuns a todas as câmeras de segurança inteligentes Annke. No entanto, cada câmera também possui um conjunto individual de recursos exclusivos, como sensibilidade de 0,001 lux para gravação de visão noturna em cores, detecção inteligente habilitada para IA e muito mais. Abaixo, fornecemos uma visão geral das câmeras de segurança inteligentes mais notáveis da Annke e seus negócios da Black Friday.

Câmera de segurança Annke C800 4K | Economize 45%

squirrel_widget_6292246

Preço no Reino Unido : £ 47,29 (economize £ 38,70)



Preço nos EUA : $ 99,99 (economize $ 45,00)



Poupança : 45%

Recursos essenciais :

True 4K Ultra HD com sensor Sony de última geração para clareza e visibilidade ideais



Pode ser alimentado via PoE com um injetor NVR / PoE ou alimentação DC



Compatível com dispositivos NAS

Sistema de câmera de segurança Annke H800 4K | Economize 30%

squirrel_widget_6292245

Preço no Reino Unido : £ 340,19 (economize £ 145,80)



Preço nos EUA : $ 405,99 (economize $ 174,00)



Poupança : 30%

Recursos essenciais :

True 4K Ultra HD com sensor Sony de última geração para clareza e visibilidade ideais



A conexão PoE permite uma instalação flexível com 8CH NVR



Inclui um disco rígido de 2 TB que facilita a gravação 24 horas por dia, 7 dias por semana

Câmera Annke CZ400 4MP AI PTZ (Conjunto de 4 câmeras C800) | Economize 30%

squirrel_widget_6292293

Preço no Reino Unido : £ 151,19 (economize £ 64,80)



Preço nos EUA : $ 188,99 (economize $ 81,00)



Poupança : 30%

Recursos essenciais :

Vídeos e imagens de 4 MP Super HD garantem clareza ideal



O zoom ótico 4x com foco automático permite que você veja as placas dos carros claramente a uma distância de 100 pés



A câmera PTZ habilitada para AI garante detecção inteligente - cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de bagagem desacompanhada, detecção de remoção de objeto, detecção de exceção de áudio e reconhecimento humano AI

Câmera de segurança doméstica inteligente Annke NC400 | Economize 35%

squirrel_widget_6092071

Preço no Reino Unido : £ 71,49 (economize £ 38,50)



Preço nos EUA : $ 84,49 (economize $ 45,50)



Poupança : 35%

Recursos essenciais :

Vídeos e imagens de 4 MP Super HD garantem clareza ideal



Câmera de segurança de visão noturna colorida com superabertura f / 1.0 para produzir imagens e visuais brilhantes e coloridos, mesmo nas condições mais escuras



Sensibilidade de 0,001 lux essencialmente transforma a noite em dia

Annke NCK400 (NC400 4 conjunto de câmera de segurança doméstica inteligente) | Economize 35%

squirrel_widget_6292308

Preço no Reino Unido : £ 374,39 (economize £ 201,60)



Preço nos EUA : $ 389,99 (economize $ 210,00)



Poupança : 35%

Recursos essenciais :

Vídeos e imagens de 4 MP Super HD garantem clareza ideal



Capacidade de visão noturna em cores ACME REAL com sensibilidade de 0,001 lux



Luz suplementar de 100 pés em iluminação de 0 lux para visão noturna em cores ideal

Annke é conhecida por fornecer câmeras de segurança inteligentes de última geração a preços extremamente acessíveis e sem contratos mensais. Se você está procurando uma oportunidade de obter câmeras de segurança inteligentes, não há momento melhor do que a Black Friday, quando eles estão oferecendo até 45% de desconto em suas câmeras. Então é melhor você pegar essas ofertas enquanto elas estão na mesa!