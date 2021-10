Nanoleaf Lines se afasta dos painéis de iluminação em uma nova direção

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nanoleaf está fazendo um esforço conjunto para sair de seu lugar no mercado como especialista em painéis de iluminação chamativos - após o lançamento de Elements no início deste ano, que adicionam uma aparência de folheado de madeira a seus painéis normalmente futuristas, agora lançou Lines .

Este é um visual ainda mais novo para um produto Nanoleaf - não é um painel, para começar. Em vez disso, Lines oferece barras de iluminação modulares que ainda fixam em suas paredes, mas podem ser organizadas em símbolos e padrões como você gosta, e são retroiluminadas para oferecer iluminação ambiente.

Isso significa que você pode organizá-los de inúmeras maneiras para criar novos visuais para suas paredes, tanto com cores quanto com luz branca ambiente em oferta. Como antes, isso deve torná-lo ideal para quem quer aprimorar o plano de fundo de sua sala de streaming.

As barras podem clicar em incrementos de 60 graus, então você não será capaz de fazer literalmente o que quiser com elas, infelizmente, mas isso ainda oferece muita liberdade. Como todas as saídas mais recentes do Nanoleaf, é totalmente habilitado para Thread e Matter, então a casa inteligente preparada para o futuro não é uma preocupação, e conectar suas luzes a um assistente inteligente também é muito viável.

Enquanto as barras vêm em branco como padrão, a Nanoleaf está trabalhando em skins para eles mudá-las para pretas ou pick, embora isso não aconteça até janeiro de 2022. As próprias barras estão agora disponíveis para pré-encomenda e começam a partir de £ 179,99, que não é pequena fritura.