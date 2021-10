Innr apresenta a própria ponte de iluminação inteligente Zigbee

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Innr há muito oferece um sistema de iluminação inteligente de baixo custo que rivaliza com o Philips Hue .

As lâmpadas inteligentes da Innr vêm em muitos formatos e tamanhos, com opções de luz branca e colorida, mas antes exigiam um hub de terceiros para funcionar. Pode ser uma ponte Philips Hue, ou Alexa ou hub do Google Assistant.

Agora, porém, lançou sua própria ponte Zigbee , que pode conectar todos os seus dispositivos de iluminação inteligente, sejam eles de seu alcance Wi-Fi ou habilitados para Zigbee. Também foi projetado para funcionar com outras marcas compatíveis.

Ele funciona em conjunto com um novo aplicativo de smartphone Innr e pode controlar até 30 luzes. Se precisar de mais conexões, basta adicionar outra ponte Innr.

Eles também serão exibidos no aplicativo Innr, independentemente da ponte pela qual são controlados. E, se você conectar o novo dispositivo a uma rede mesh habilitada para Zigbee, você não precisa se preocupar com o status da conexão - eles funcionarão mesmo se o seu serviço de internet cair.

Em um futuro próximo, o Innr adicionará compatibilidade para seus interruptores, enquanto os detectores de presença estão a caminho para ligar e desligar suas luzes automaticamente quando você entra e sai de uma sala.

Isso também pode ser bom para iluminação externa.

O Innr Bridge é compatível com Amazon Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts. Tem o preço de £ 34,99 e estará disponível na Amazon.co.uk em breve .