A Yale Smart Delivery Box quer ser a solução de entrega em domicílio segura que você esperava

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós temos pedido muito mais coisas online e enquanto todos estavam em casa, isso foi ótimo - mas com as pessoas saindo mais de casa, mas ainda gastando, essas entregas continuam chegando.

Isso faz com que muitas entregas parem nas portas, com potencial para que as coisas saiam do lugar. Embora as câmeras nas portas possam fazer a sua parte, não há nada como ter um lugar seguro para deixar um pacote, que é onde Yale entra.

A Yale Smart Delivery Box é uma caixa de metal medindo 600 x 450 x 350 mm e pesando cerca de 19 kg. Isso é pesado, mas é porque foi projetado para ser sólido. Ele é construído em aço CR4, com revestimento em pó e, embora ainda seja certificado, deve ter uma classificação à prova dágua IPX5.

A caixa pode ser aparafusada ao chão ou à parede ou a ambos, com parafusos fornecidos, para que potenciais ladrões não possam simplesmente sair com a caixa inteira. Parece um cofre, com uma grande porta na frente - que é onde as coisas ficam mais inteligentes.

Este não é apenas um cofre externo, ele foi projetado para ser inteligente. Há uma fechadura Yale que mantém a porta segura, mas é operada por um PIN que você insere no teclado ou por meio de um chaveiro ou cartão, que pode desbloqueá-lo com um toque.

A ideia é que você tenha a comodidade de uma abertura fácil graças ao fob, mas também pode conceder acesso temporário a outras pessoas usando um código PIN.

Você pode configurar um código PIN de 24 horas único, ou você pode obter 20 códigos exclusivos para distribuir aos mensageiros. Isso permitiria que você concedesse acesso a entregas ao longo do dia. Claro, você precisa se certificar de que não é o correio roubando seus pacotes ao abrir a porta.

Além de apenas acessar, você pode expandir a funcionalidade da Smart Delivery Box com o Módulo Yale.

É aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais inteligentes, com o Módulo Yale dando a você o controle da caixa por meio do aplicativo de smartphone Yale, para que você possa desbloquear a caixa com seu telefone, bem como receber notificações quando uma entrega for feita, enquanto também dando aos usuários um histórico do que está acontecendo com a caixa.

Ele também se integrará ao Yale Sync Smart Home Alarm e ao Yale Access, para que os usuários dessas plataformas possam ter o Smart Delivery Box como parte desses sistemas.

A questão, é claro, permanece se os mensageiros realmente usarão a caixa. Com muitos apenas marchando até a sua porta e tirando uma foto dele onde quer que seu pacote pare, pode demorar um pouco mais para convencer os mensageiros a parar, inserir um PIN e fechar a porta novamente.

Obviamente, o outro aspecto dessa caixa segura é que outras pessoas podem usá-la para cobranças - já que você pode dar o PIN a alguém e permitir que ela colete algo em sua casa sem que você precise estar lá.

Yale também disse que haverá acessórios para a Yale Smart Delivery Box no futuro.

A Yale Smart Delivery Box custará £ 299,99 e estará disponível a partir de 18 de outubro de 2021.