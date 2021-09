A linha NightChroma do ANNKE traz segurança doméstica de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mesmo as câmeras de segurança de visão noturna mais avançadas lutam com três problemas essenciais - falta de cor, incapacidade de capturar detalhes e retroespalhamento, ou seja, reflexão perto da câmera causada por partículas de poeira e flocos de neve. Esses problemas persistentes reduzem significativamente a aplicabilidade da câmera de visão noturna, especialmente para segurança doméstica.

ANNKE, um dos fabricantes líderes mundiais de câmeras e sistemas de segurança inteligentes, traz a próxima geração de segurança doméstica com a linha ANNKE NightChroma, que consiste em NC400 , NCA500 , NC800 , NCK400 (NC400 + NVR ) e NAK500 (NAK500 + DVR) .

A linha ANNKE NightChroma é uma das primeiras e mais inovadoras câmeras de segurança inteligentes de visão noturna ACE totalmente coloridas do mundo. Ele aborda todos os principais problemas associados às câmeras de visão noturna típicas - captura os melhores detalhes em cores e sem interferência de retroespalhamento.

Como tal, a série ANNKE NightChroma pode ser incrivelmente útil para departamentos de polícia e segurança doméstica ideal. Abaixo, destacamos os recursos mais notáveis da linha NightChroma e como ela atinge a verdadeira visão noturna colorida, transformando a noite em dia.

A linha NightChroma usa tecnologias avançadas de processamento de imagem alimentadas por sensores de imagem ultrassensíveis. As câmeras podem capturar visuais em cores reais com a máxima clareza em escuridão de 0,001 lux a 0,0005 lux sem iluminação ambiente. Eles também têm luz suplementar integrada para capturar cores totalmente reais em escuridão de 0 lux. Isso significa que as câmeras NightChroma podem transformar a noite em dia em cores.

A maioria das câmeras de segurança só consegue capturar detalhes quando o objeto está perto da câmera durante o dia, e geralmente são incapazes de capturar coisas à noite. No entanto, o processamento de imagem avançado do NightChroma permite clareza ideal e pode capturar em cores de uma distância de 100 pés a 130 pés, tornando-os ideais para o departamento de polícia.

ANNKE NightChroma é a única linha de câmeras com superabertura f / 1.0, atualmente a maior abertura possível em videovigilância. Ele pode capturar a visão noturna acme colorida com 4x mais iluminação do que uma abertura típica de f / 2.0, garantindo assim imagens mais brilhantes.

As câmeras de visão noturna típicas lutam para capturar imagens em escuridão de 0 lux, e a maioria delas tem brilho considerável. As câmeras NightChroma usam até 130 pés de luz suplementar quente, que liga automaticamente em condições de 0 lux, para capturar visuais nítidos sem reflexos. Você também pode remover a superexposição ou subexposição para capturar imagens 4K verdadeiras.

As câmeras NightChroma são produzidas com uma técnica única de alinhamento ativo de tamanho micro. Esse recurso permite que a câmera foque com precisão, trazendo a precisão dos visuais em 4 pixels, que é menor que 1/30 do diâmetro do cabelo.

O NightChroma NC800 é equipado com um sensor BSI avançado de 1 / 1,2 ", que atualmente é o melhor sensor de iluminação traseira. Essa tecnologia oferece visuais ultranítidos na escuridão total, aumentando em 2x a quantidade de áreas de detecção de luz.

As câmeras NightChroma são equipadas com vários recursos de análise inteligente de comportamento. Você pode modificar e estabelecer os parâmetros para ser notificado quando um objeto cruza um limite virtual, entra em uma região especificada ou sai de uma região. Você recebe notificações instantâneas sobre o comportamento do objeto, capacitando-o a agir imediatamente.

A maioria das câmeras de visão noturna inteligentes lutam para distinguir entre humanos, veículos, animais e outros objetos inanimados. Isso leva a um grande volume de alertas de movimento indesejados, que podem ser bastante perturbadores. No entanto, o NightChroma NC800 é projetado especificamente para detectar humanos e veículos, eliminando alertas de movimento desnecessários e alarmes falsos. Todas as câmeras NightChroma, por sua vez, oferecem suporte a zonas de detecção de movimento e ajuste de sensibilidade ao movimento.

As câmeras NightChroma possuem microfones internos com cancelamento de ruído que filtram automaticamente os sons do ambiente, captando a voz a mais de 20 pés de distância. Isso aumenta a cobertura de segurança da câmera, permitindo gravar e interpretar vozes de sua vizinhança. A função mudo pode ser usada quando a vigilância de áudio não é permitida ou você não deseja gravar áudio.

Essas câmeras também são muito simples de integrar em uma rede doméstica inteligente - se você usar um assistente ou quiser controlá-las usando comandos de voz, por exemplo. Para saber mais, você pode verificar este guia prático . Usando esses métodos, você pode integrar facilmente o sensor de movimento da câmera para habilitar todos os tipos de automações caseiras DIY, como acionar luzes externas ou alarmes ao detectar qualquer movimento.

4 MP de alta resolução

Interruptor automático de luz diurna e noturna

Alertas por e-mail e app Free Motion

121 ° Diagonal FOV para uma ampla cobertura de vigilância

IP67, - 22 ° F - 140 ° F

Compressão H.265 / H.265 + HEVC

Power over ethernet

ONVIF, RTSP para automação residencial

5 MP de alta resolução

80,1 ° para vigilância pontual ampliada

Sensor sensível de 0,0005 lux

Funciona com TVI, AHD, CVI e CVBS DVR

Aplicativo gratuito de detecção de movimento e alertas de e-mail

IP67, - 40 ° F - 140 ° F

Compressão H.265 / H.265 + HEVC

