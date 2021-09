O cortador de grama robô da Segway não precisa de um fio de limite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Segway está se movendo para cortadores de grama robóticos e revelou um robô que usa GPS e outros sensores que significam que ele pode livrar-se dos fios de limite e trabalhar de forma mais inteligente.

A empresa mais conhecida por suas scooters de equilíbrio busca agora revolucionar o mercado de cortadores de grama robóticos com o Segway Navimow.

O Navimow é teoricamente uma atualização bacana para a maioria dos outros cortadores de grama robô, pois está usando inteligência extra para fazer o trabalho. Tradicionalmente, esses bots geralmente precisam de um fio de limite enterrado ao redor da borda de seu jardim para alertar a máquina quando ela está chegando muito perto do limite e evitar problemas.

Em vez disso, o Segway Navimow possui algo chamado "Sistema de localização exata de fusão" (EFLS), que usa uma mistura de GPS e outros sensores para monitorar a posição da máquina. Isso permite que o usuário estabeleça limites virtuais dentro do aplicativo que o acompanha.

Tudo isto significa que o Navimow não só é mais fácil de instalar, como também não necessita de danificar o relvado para o instalar. A tecnologia EFLS também tem outros usos, incluindo inteligência antifurto que detecta se alguém está por perto e o notifica por meio do aplicativo.

Segway diz que o Navimow decifrará automaticamente a forma mais eficiente de cortar seu gramado. Ele também foi projetado para aprender e melhorar ainda mais com o tempo. Como os aspiradores de pó robóticos , ele também possui sensores anticolisão para que possa ver e evitar obstáculos ou contornar os obstáculos.

Mais importante, o sistema BladeStop da Segway foi projetado para evitar contratempos ao parar automaticamente as lâminas de girar se uma pessoa ou animal de estimação se aproximar durante um corte.

Com uma bateria de 10.200 mAh, o Navimow é capaz de lidar com gramados de até 3.000 metros quadrados. Ele também possui resistência à água IPX6 para evitar problemas com chuva e um sensor que o enviará de volta para sua doca em caso de chuva torrencial.

Naturalmente, o Navimow sai e corta com mais frequência do que você faria com um cortador de grama tradicional, mas também é silencioso e eficiente. Operando a apenas 58 dB, Segway diz que é consideravelmente mais silencioso do que a maioria dos cortadores de grama.

O Navimow está disponível agora em quatro modelos diferentes com preços a partir de 1.499 Euros ($ 1.800).

