Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Signify, a empresa por trás da marca Philips Hue , anunciou vários novos produtos da Wiz - outra marca de iluminação inteligente sob seu guarda-chuva.

A linha Wiz oferece iluminação doméstica inteligente semelhante à Hue, mas talvez não seja tão conhecida. A nova gama pode mudar isso.

Um abajur Wiz Hero Gen2 já está disponível por £ 49,99. Ele pode ser configurado em todo o espectro de cores, e vem com modos pré-programados de despertar e de dormir que o fazem dormir ou o ajudam a acordar pela manhã ajustando lentamente a iluminação ambiente.

O abajur Wiz Squire também está disponível, ao preço de £ 54,99, e pode ser usado em uma mesa lateral ou estante de livros. Ele vem com um design de zona de luz dupla que pode transformar uma parede em branco com luz colorida e emitir um brilho suave em sua superfície de descanso.

As novas luzes de teto ajustáveis brancas estão disponíveis por £ 44,99 para a versão de 14W, £ 54,99 para a versão de 16W. Eles podem ser definidos em todo o espectro de luz branca e vêm com um modo de ritmo circadiano. Isso permite que as luzes imitem a transição da luz do sol ao longo do dia.

As luzes de teto Wiz Adria com luz diurna e de teto com luz quente definiram assinaturas de iluminação branca, mas também oferecem a mesma inteligência que o resto da linha. Eles custam £ 31,99 cada.

As luzes Full Color e Tunable Build on Spot trazem os mesmos recursos para a iluminação spot, a partir de £ 29,99. Enquanto, um Wiz Smart Plus Type-E com medidor de energia estará disponível a partir de 1 de outubro, ao preço de £ 17,99.

Todos os produtos de iluminação inteligente Wiz são compatíveis com um aplicativo dedicado, além de assistentes de voz, incluindo Alexa e Google Assistant. Eles são plug and play e podem se conectar facilmente à sua rede Wi-Fi e via Bluetooth.