Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O gigante da segurança inteligente SimpliSafe anunciou a Câmera de Segurança Externa Sem Fio.

Depois de oferecer apenas aos usuários do sistema de segurança a opção de colocar uma capa à prova de intempéries na SimpliCam, isso representa a primeira verdadeira incursão da empresa no mundo das câmeras externas .

O novo modelo - disponível agora através do site SimpliSafe - custará aos proprietários £ 169,99 / $ 179,99, o que está praticamente em linha com as opções rivais de empresas como Ring , Google Nest e Arlo .

Como você pode esperar, a Câmera de Segurança Externa Sem Fio também apresenta um conjunto bastante típico de recursos e especificações, embora haja algumas coisas interessantes e exclusivas neste pacote. A primeira é que ele possui uma montagem magnética muito limpa (e felizmente fácil de configurar), com a bateria alimentando a câmera, a sirene e o holofote por cerca de três a seis meses.

Melhores lâmpadas inteligentes 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 22 Junho 2021 · Nosso guia para os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

Ainda este ano, a empresa também vai oferecer um painel solar (£ 69,99 / £ 79,99) que é capaz de manter a bateria recarregada permanentemente, desde que receba pelo menos três horas de luz solar direta todos os dias.

Além disso, como mencionamos, é um caso bastante normal. A câmera possui classificação IP65 de poeira e água, resolução de 1080p com HDR, campo de visão de 140 graus, zoom digital 8x, detecção de movimento dentro de 30 pés, zonas de atividade, áudio bidirecional e visão noturna colorida de até 10 pés, entre mais coisas.

Crucialmente, porém, tudo isso realimenta o resto do sistema SimpliSafe. Isso significa que, quando o restante do sistema de segurança detecta um incidente, a câmera começa a gravar automaticamente, além de emitir um alerta por meio da sirene de 80dB.

Essas gravações são visíveis apenas para os proprietários do SimpliSafe, embora também possam ser disponibilizadas para os despachantes de emergência da empresa por até uma hora após um incidente de alarme.

Ao todo, parece um pacote de câmera muito sólido - embora um pouco atrasado - que realmente deve ajudar todo o sistema.

No momento, estamos testando o kit SimpliSafe, então fique atento para nossas impressões completas sobre a Câmera de segurança externa sem fio em nossa análise.