Matéria padrão de casa inteligente foi adiada até 2022 - outro revés para o protocolo de interoperabilidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo padrão de casa inteligente,Matter , enfrentará um lançamento atrasado, com dispositivos aprovados não previstos para pousar até 2022.

Conforme detalhado em uma postagem de blog , o protocolo de interoperabilidade, que visa unificar os diferentes padrões de conectividade usados por empresas como Apple, Google e Amazon, não cumprirá seu prazo de estar em novos dispositivos até o final de 2021.

The Connectivity Standards Alliance (CSA) - a organização que formou a Matter - CEO Tobin Richardson observou que o SDK para o próximo padrão ainda está em desenvolvimento. O processo de certificação pelo qual desenvolvedores e empresas recebem autenticação para hardware novo e existente também enfrenta problemas de tempo.

No início deste ano, a CSA confirmou que ainda estava trabalhando em direção ao seu objetivo original de ter os primeiros dispositivos certificados pela Matter chegando ao mercado até o final do ano. Agora, isso não vai acontecer.

É possível que vejamos atualizações do Matter no início de 2022 para dispositivos existentes, uma vez que Richardson indica que o CSA espera que o SDK do Matter e a certificação formal sejam abertos no primeiro semestre do ano.

Naturalmente, no entanto, isso significa também que é bastante provável que dispositivos prontos para o Matter de empresas como Google, Amazon e similares não estarão aqui até a segunda metade do ano.

Este não é o primeiro atraso do Matter, é claro - inicialmente ofereceu uma versão 2020 quando o Matter estava em sua infância e era conhecido como Projeto CHIP. Isso foi revisado até 2021 e novamente até o final de 2021.

Com uma pandemia global acumulada em cima do enorme desafio técnico de construir um padrão de casa inteligente totalmente interoperável, esses atrasos talvez não sejam surpreendentes.

No entanto, isso significa que o ímpeto e o progresso da casa inteligente serão atrasados com ela, e isso também é inevitavelmente caro.