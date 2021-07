Como obter um Wi-Fi forte em todos os cômodos: como o Magic 2 WiFi next Whole Home Kit da devolo estende seu Wi-Fi existente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Magic 2 WiFi next Whole Home Kit da devolo é uma forma inovadora de estender a sua rede Wi-Fi existente. O kit é um dos adaptadores mais rápidos do mundo, com velocidades de até 2.400 Mbps.

O kit contém adaptadores que se conectam a qualquer tomada elétrica e há portas Gigabit Ethernet com fio para que você possa conectá-los na parte traseira do roteador. Em seguida, coloque outro em outro lugar da casa. Os adaptadores devolo Magic são compatíveis com todos os tipos de roteador e você pode comprar adaptadores extras se precisar deles. Claro, você pode precisar de mais se tiver uma casa maior.

Os adaptadores formam uma rede em malha para envolver toda a sua casa em Wi-Fi super rápido.

Os adaptadores usam tecnologia MIMO multiusuário, o que essencialmente significa que as transferências de dados em alta velocidade ocorrem entre todos os seus dispositivos ao mesmo tempo - todos têm acesso ao mesmo nível de Internet rápida. Você não vai mais esperar que as coisas carreguem ou desistências enquanto assiste a vídeos online de alta qualidade.

E graças a uma tecnologia chamada Access Point Steering, seu dispositivo se conecta ao sinal mais forte automaticamente, especialmente quando você anda pela casa e entre cômodos diferentes.

Isso é especialmente útil para dispositivos mais antigos que tendem a permanecer conectados ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi, a menos que a conexão seja interrompida. O Access Point Steering ajuda seus dispositivos a localizar a conexão ideal.

Se você tem dificuldade para se conectar em áreas específicas de sua casa, uma rede mesh é para você. Ele remove totalmente os pontos mortos e áreas de conectividade fraca em sua casa, enquanto - se eles forem colocados nas áreas certas - eles também podem ajudar a espalhar alguma conectividade para uma área de seu jardim, se necessário.

A próxima engrenagem Magic 2 WiFi da devolo usa a tecnologia Powerline como backbone com conectividade G.hn super rápida e à prova de futuro que funciona na rede de cabos de alimentação existente em sua casa. As conexões são criptografadas, então você não precisa se preocupar com a segurança dos seus dados.

Configurar uma rede mesh em sua casa é ideal se for para a casa moderna, onde o escritório doméstico está trabalhando simultaneamente, vários streaming Ultra HD e jogos online estão acontecendo - muitas vezes ao mesmo tempo.

O devolo Magic 2 WiFi next Whole Home Kit já está disponível.