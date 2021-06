Um dos melhores aspiradores do Shark consegue um grande negócio no Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tubarão faz grandes aspiradores e ganhou um desconto incrível em um dos melhores como parte do grande evento de vendas do primeiro dia da Amazon.

Na Amazon UK, seu Aspirador de Pó sem Fio Anti Hair Wrap tem um enorme desconto de £ 200, 50% abaixo de seu preço normal de apenas £ 199,99 .

Esta versão do limpador também vem com um acessório especial para pêlos de animais de estimação que tem sua própria cabeça motorizada, perfeito para tirar os pêlos de animais de seu sofá ou de outros móveis. Na verdade, nós o usamos há mais de um ano.

É um limpador brilhante que se adapta muito bem a como você deseja usá-lo, com juntas bem posicionadas para facilitar a aspiração sob e ao redor dos móveis sem ter que arrastá-lo enquanto trabalha.

Também não há nenhum cabo com que se preocupar e grande duração da bateria, com 40 minutos de autonomia com uma única carga. O rótulo Anti Hair Wrap em seu nome também é muito merecido; este foi um grande upgrade em nosso aspirador antigo, e desembaraçar os cabelos do pente é genuinamente uma coisa do passado. Eles apenas se juntam ordenadamente na lixeira, como você espera.

Resumindo, é um limpador que podemos recomendar totalmente, a um preço que o torna muito mais fácil de fazer - mas você só tem hoje e amanhã para aproveitar.

Escrito por Max Freeman-Mills.