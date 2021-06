ANNKE ofertas de segurança doméstica para o Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A segurança de sua casa nunca deve ser tomada como garantida. ANNKE sabe disso e oferece uma ampla seleção de câmeras de segurança e sistemas para garantir que você esteja sempre ciente do que está acontecendo ao seu redor.

No Amazon Prime Day, você pode aproveitar essas ofertas para atualizar a segurança de sua casa. E o melhor de tudo é que não há necessidade de assinatura ou custos mensais.



Câmera de segurança sem fio ANNE W300 2K

A câmera de segurança sem fio ANNE W300 2K leva a segurança de sua casa a sério. Ele tem controle de voz Alexa para que você possa controlá-lo com as mãos livres, e o recurso AI Human Detection pode dizer se há um humano ou não à vista.

O armazenamento interno de 256 GB oferece gravação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também oferece imagens noturnas. Possui impermeabilização IP66 e a caixa metálica permite resistir ao calor ou ao frio.

Obtenha 20% de desconto sobre o preço de varejo de $ 45,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 36,80.

ANNKE FC800 4K 8CH 4pcs Sistema de câmera de segurança

Para um sistema de segurança total e resolução superior, o Sistema de Câmera de Segurança ANNKE FC800 4K 8CH 4pcs fornece os produtos.

Há gravação 24 horas por dia, 7 dias por semana, com cores em cada uma das quatro câmeras, e elas ainda têm uma luz extra para iluminar a imagem, se necessário. Há uma unidade HDD de 2 TB no hub para garantir que sempre haja espaço. A imagem colorida está disponível até mesmo para fotos noturnas escuras.

Impermeabilização IP67 e um invólucro de metal protegem contra as intempéries.

Obtenha 20% de desconto sobre o preço de varejo de $ 399,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 319,99.

ANNKE FC200 1080p 8CH 4pcs Sistema de câmera de segurança

Se você não precisa do absoluto em resolução, o Sistema de Câmera de Segurança ANNKE FC200 1080p 8CH 4pcs oferece ainda uma fantástica Full HD com armazenamento de 1 TB e as mesmas câmeras do FC800.

Todo o resto é o mesmo em comparação com sua contraparte 4k, incluindo a resistência às intempéries e vigilância colorida. A imagem colorida está disponível até mesmo para fotos noturnas escuras.

Obtenha 20% de desconto sobre o preço de varejo de $ 219,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 175,99.

ANNKE H800 4K 8CH 4pcs Sistema de câmera de segurança

Para a imagem definitiva e uma gama completa de câmeras, não há como superar o Sistema de Câmera de Segurança ANNKE H800 4K 8CH 4pcs.

Este sistema é repleto de recursos. Ele usa quatro câmeras C800 e um hub com 2 TB de armazenamento. A compressão de imagem H.265 + também garante que você não fique sem pressa.

Possui modo de luz de visão dupla, incluindo Starlight Color Night Vision e LED infravermelho, para que não haja nada escondido no escuro.

Este sistema plug-and-play ajuda você.

Obtenha 22% de desconto sobre o preço de varejo de $ 525,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 408,79.

ANNKE H500 5MP 8CH 8pcs Sistema de câmera de segurança

Se você precisa de cobertura total no escritório ou em toda a casa, o Sistema de Câmera de Segurança ANNKE H500 5MP 8CH 8pcs é imbatível com suas 8 câmeras e hub central.

Os 120 dB WDR e 3D DNR ajudam a capturar imagens nítidas em todas as condições de luz, sem ruído, e você obtém uma caixa de metal IP67 à prova de intempéries para durabilidade em qualquer clima.

2 TB de armazenamento significa que você dificilmente precisará excluir nada, enquanto o EXIR Color Night Vision de 100 pés garante a captura de tudo que acontece durante a noite.

Obtenha 22% de desconto sobre o preço de varejo de $ 599,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 469,99.

ANNKE NC400 2K câmera colorida de segurança de visão noturna

A câmera de segurança de visão noturna em cores ANNKE NC400 2K oferece resolução Ultra Clear 4MP Super HD, alertas de movimento inteligente e acesso remoto à câmera e impermeabilização IP67.

O formato de vídeo H.265 + garante que você tenha imagens de alta qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto isso, a caixa de metal pode suportar clima quente ou frio. Esta câmera fantástica pode transformar fotos noturnas escuras em coloridas brilhantes também.

Obtenha 39% de desconto sobre o preço de varejo de $ 129,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 79,99.

ANNKE C500 5MP câmera de segurança

Para uma câmera de segurança acessível, a Câmera de Segurança ANNKE C500 5MP oferece uma grande quantidade de recursos.

Você obtém uma caixa de metal IP67 à prova de intempéries para durabilidade em qualquer clima, e o WDR de 120 dB e 3D DNR ajudam a capturar imagens nítidas em todas as condições de luz, sem ruído.

A Visão Noturna em Cores EXIR de 100 pés também captura tudo o que acontece durante a noite.

Obtenha 23% de desconto sobre o preço de varejo de $ 59,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 45,99.

Câmera de segurança ANNKE C800 4K

A câmera de segurança ANNKE C800 4K captura imagens noturnas e diurnas com excelente qualidade UHD 4k.

A compressão de imagem H.265 + garante que você não vai ficar sem pressa e também tem acesso remoto.

Possui modo de luz de visão dupla, incluindo Starlight Color Night Vision e LED infravermelho, para que não haja nada escondido no escuro.

Obtenha 45% de desconto sobre o preço de varejo de $ 109,99, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 59,99 com o código 15KQP4XT.

Sistema de câmera de segurança sem fio ANNKE WS200 8CH 4pcs 1080p

Se você precisa que o lado de fora de sua casa seja vigiado, o Sistema de Câmera de Segurança Sem Fio ANNKE WS200 8CH 4pcs 1080p é uma maneira acessível de fazer isso.

Possui quatro câmeras W300 e um hub de oito canais, caso você queira adicionar mais.

As câmeras capturam 2k imagens durante o dia ou à noite, possuem controle de voz Alexa e acesso remoto. Você pode até bater um papo com quem está do outro lado da câmera.

Obtenha 10% de desconto sobre o preço de varejo de $ 219,79, adquirindo esta ótima câmera por apenas $ 199,79.