O tvOS 15 da Apple permite que você faça login em aplicativos usando Touch ID ou Face ID

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos recursos mais legais da última atualização de software da Apple TV não foi realmente anunciado pela Apple durante sua apresentação mais recente.

O evento - para marcar o início da conferência de desenvolvedores WWDC da Apple - mencionou vários outros recursos do tvOS , mas não esse novo recurso em particular.

No tvOS 15, você poderá usar algo chamado login simplificado com Apple TV - essencialmente, o que significa que você pode usar seu ID Facial ou Touch ID iPhone ou iPad para autenticá-lo para compras e login em aplicativos - se se os desenvolvedores o habilitarem, os aplicativos da Apple TV usarão as mesmas credenciais de login que você usa para os aplicativos equivalentes no seu iPhone.

Este é um passo além da capacidade no momento, que permite que você use o teclado do seu iPhone ou iPad para inserir as credenciais na Apple TV. Este novo recurso deve tornar as coisas ainda mais fáceis ao baixar novos aplicativos.

tvOS 15 adiciona outros novos recursos, incluindo a capacidade de trabalhar com o HomePod mini para áudio e compatibilidade com a câmera HomeKit e vários novos recursos de compartilhamento que também estão chegando em outros sistemas da Apple. Você pode SharePlay onde pode sincronizar a reprodução com um grupo, enquanto pode veja recomendações para todos em sua casa.

Escrito por Dan Grabham.