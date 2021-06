Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os painéis de parede de iluminação inteligente da Nanoleaf se tornaram um acessório extremamente popular e instantaneamente reconhecível na indústria, com streamers, em particular, reunindo-se em sua capacidade de emprestar imediatamente até mesmo um espaço normal, algum caráter real e entusiasmo.

Agora essa gama está se expandindo em uma nova direção interessante com a adição de Elements, um novo tipo de painel que é projetado em torno de folheado de madeira para caber mais perfeitamente em uma configuração que não necessariamente quer gritar "gamer" da mesma forma maneiras.

Os painéis usam um padrão hexagonal e, como a maioria da linha da Nanoleaf, podem ser dispostos da maneira que você achar necessário, então os padrões e formas estão ao seu alcance. Cada um pode iluminar toda a sua superfície com luz de aparência natural, mas também há muitos efeitos de iluminação.

Você pode ter luz crepitar como uma lareira, ou pulsar para uma sensação mais futurista, e as rotinas são fáceis de configurar. Além disso, como você espera do Nanoleaf, tudo se integra perfeitamente com assistentes inteligentes. Gostamos particularmente do som de seu modo circadiano, que ajusta a iluminação com base na luz ambiente do seu quarto ao longo do dia.

Em uma nota mais técnica, como a Nanoleaf anunciou na virada do ano , o novo kit também suportará o protocolo de casa inteligente Thread para uma conexão mais confiável do que o Bluetooth pode fornecer.

Porém, tudo isso não sai muito barato, em comparação com algumas das opções mais básicas da Nanoleaf - você pode solicitar um kit inicial de 7 painéis agora na loja da Nanoleaf por £ 199,99. Teremos uma revisão completa de como é o sistema de convivência em apenas algumas semanas, assim que tivermos a chance de controlá-lo, portanto, verifique novamente o nosso veredicto no devido tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.